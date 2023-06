La storia del partigiano triestino Giuseppe Verginella, che combatté tra le fila della resistenza bresciana tra la Valtrompia e il Sebino e venne arrestato a Cremignane d'Iseo è diventata un fumetto in bianco e nero grazie all'impegno degli studenti di Provaglio d'Iseo. Un fumetto realizzato dagli alunni delle classi terze della secondaria di primo grado dell’istituto Don Paolo Raffelli.

La storia del "Comandante Alberto" diventa un fumetto grazie agli studenti

Coordinati dal professore di arte, Francesco Levi, i ragazzi e le ragazze hanno disegnato con la china novanta tavole sulla vita del cosiddetto Comandante Alberto.

"E’ stata una bellissima esperienza - ha spiegato Veronica Lussignoli, una delle studentesse che hanno lavorato al progetto - Abbiamo iniziato con un’uscita sul territorio all’inizio dell’anno scolastico, poi abbiamo letto un testo sulla sua storia e sulla sua vita, lo abbiamo suddiviso in sequenze e a ognuno di noi ne è stata assegnata una, da cui abbiamo realizzato le tavole del fumetto".

Ogni alunno ha utilizzato il proprio stile per rappresentare parte della vicenda di Verginella, ma tutte le tavole sono state realizzate in bianco e nero per unirle poi in un unico racconto.

"Abbiamo imparato a conoscere una figura vissuta sul nostro territorio, che ha fatto parte della storia locale - ha concluso la studentessa - Questo lavoro ci ha unito molto anche come classe".

Il lavoro è partito con una grande raccolta di documentazione riguardo Verginella, abbiamo selezionato le fonti e poi creato una sceneggiatura assegnata ai ragazzi, che hanno realizzato dei bozzetti. I più significativi compongono le tavole del fumetto.

"Lavorare a questo progetto è stato molto divertente, perché abbiamo conosciuto la storia di Verginella, partigiano delle nostre zone - ha spiegato Alessandro Daffini, un altro studente di terza media - Conoscere il suo percorso e le esperienze che ha vissuto è stato molto interessante. Inizialmente non avevo molte idee per la rappresentazione, ma poi ho avuto uno spunto per le bozze e grazie all'aiuto del nostro professore sono riuscito a fare un buon lavoro. Penso che Verginella sia un bell'esempio per noi ragazzi, perché ci ha trasmesso coraggio nel proteggere la propria patria e disponibilità nell'aiutare il prossimo".

Non è la prima volta che gli studenti della secondaria di Provaglio si cimentano con l’arte e la storia locale per realizzare un fumetto in collaborazione con l’Anpi. Lo scorso anno avevano pubblicato «Come ti chiami?», un volume illustrato a vignette sulla storia del sacerdote provagliese don Paolo Raffelli e sul rastrellamento da parte dei nazifascisti.