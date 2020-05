Una bella iniziativa solidale.

I disegni degli alunni all’asta per aiutare l’ospedale

Non hanno potuto esporre i disegni nella tradizionale mostra e per questo hanno pensato bene di metterli all’asta per aiutare l’ospedale. Questa la bella iniziativa promossa dall’Istituto comprensivo di Rudiano che coinvolge gli alunni di seconda elementare dei plessi di Rudiano, Urago e Roccafranca. Protagonisti tanti bambini e ovviamente le loro insegnanti.

