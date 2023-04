Gli studenti tornano a sfidarsi a colpi di caffè e cappuccini

Ai blocchi di partenza la 17esima edizione della Trismoka Challenge, la gara dedicata ai giovani talenti del caffè. In gara 12 giovani professionisti provenienti dalle scuole alberghiere delle province di Brescia, Bergamo e Milano.

Le semifinali, in programma il 17 e 18 aprile, si terranno nella sede di Trismoka a Paratico. La finalissima, invece, quest’anno si svolgerà sul palco del Teatro Le Muse a Flero il 21 aprile.

Solitamente il format prevedeva la selezione di quattro finalisti. Quest’anno invece verrà scelto il migliore di ogni istituto. Ogni scuola avrà il proprio rappresentante e l’artista del caffè che avrà accumulato il punteggio più alto nelle semifinali si batterà per la vittoria nella finale.

"Accendete la vostra passione e inseguite i vostri sogni senza mai dimenticare la serenità personale e familiare, che è fondamentale per essere vincenti - ha dichiarato Paolo Uberti, patron di Trismoka, rivolgendosi ai ragazzi che si sfideranno per il titolo - Il gruppo è da sempre promotore della cultura dell’espresso a regola d’arte, ma non solo: anche di valori importanti come la famiglia, la solidarietà, la formazione. In questi vent'anni di Trismoka Coffee School, e di Trismoka Challenge, abbiamo avuto il privilegio di vedere alcuni dei migliori baristi d'Italia emergere dalle nostre esperienze formative. Siamo qui per sostenerci a vicenda e per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Vi auguro di essere sempre ambiziosi e di portare la vostra passione per il caffè a nuovi livelli".