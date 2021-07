Gli studenti del Capirola all'hub di Castelletto di Leno

È stata presentata giovedì l’esperienza degli studenti dell’Istituto Capirola riguardante i tirocini per le competenze trasversali.

Gli studenti all'hub vaccinale

Giovedì all'hub di Castelletto alla presenza del sindaco Cristina Tedaldi, del vicesindaco Rosella De Pietro, del Dirigente scolastico Gianmarco Martelloni, del Direttore generale di Asst Carmelo Scarcella e degli studenti dell'Istituto Capirola è stato presentato il percorso di alternanza scuola - lavoro. Fino al 29 agosto, eventualmente prorogabile nei mesi successivi, all'hub vaccinale di Castelletto di Leno saranno presenti gli studenti delle classi quarte e quinte (di ogni indirizzo) dell'Istituto Superiore Vincenzo Capirola che hanno aderito al percorso di alternanza scuola - lavoro nell'ambito dei tirocini per le competenze trasversali e per l'orientamento. Ogni giorno saranno presenti all'hub due studenti, uno per ogni turno, per sette giorni consecutivi, tutti i ragazzi sono maggiorenni e vaccinati. "Ringrazio il dirigente scolastico Gianmarco Martelloni - ha dichiarato il Direttore generale di Asst Carmelo Scarcella - Per aver sostenuto il nostro progetto e gli studenti che hanno creduto nella proposta formativa e stanno garantendo, ogni giorno, la loro presenza presso l'hub di Castelletto di Leno dove si occupano dell'accettazione amministrativa. Ritengo che questo percorso rappresenti un'importante opportunità di avvicinamento al mondo del lavoro, soprattutto per chi segue un corso di studi in ambito sanitario e per chi intende proseguire in questo settore". Anche Martelloni si è detto soddisfatto dell'iniziativa. "E' motivo di grande orgoglio per noi che ben 58 studenti dell'Istituto Capirola si siano candidati per svolgere un tirocinio presso l'hub vaccinale di Castelletto, tra l'altro in piena estate. Si tratta di un gesto che simbolicamente va molto al di là dell'alternanza scuola - lavoro o dei rapporti tra scuola e territorio, pertanto non posso che ringraziarli di cuore e complimentarmi per il loro grande senso civico"