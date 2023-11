Fuori Albini, dentro Aschieri: cambio ai vertici nell’Istituto comprensivo

Una situazione kafkiana: nel giro di 24 ore il dirigente è stato congedato nonostante abbia un incarico siglato fino al 31 agosto 2024.

Un fulmine a ciel sereno

«Un fulmine a ciel sereno», così in tanti descrivono l’improvvisa notizia del cambio ai vertici dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo di cui fanno parte anche San Paolo e Quinzano d’Oglio. Il dirigente Angiolino Albini, che in mano ha un contratto firmato dalla Dirigenza dell’ufficio scolastico regionale valido fino al 31 agosto 2024, si è visto recapitare un messaggio, venerdì 27 ottobre, in cui gli si notificava che da sabato 28 sarebbe andato in pensione. Un lapidario «tanti saluti e grazie» che ha colto davvero tutti di sorpresa.

I progetti del dirigente Albini

Il professor Albini aveva chiesto e ottenuto di rimanere in carica ancora un anno all’Ufficio del provveditorato scolastico, per questo si era come sempre dato da fare grazie anche al momento di vivacità finanziaria dovuta ai fondi europei. "Ho un contratto firmato e siglato fino al 31 agosto 2024 - ha raccontato - Per questo ho trascorso l’estate a programmare l’attività didattica: ci sono molti investimenti col Pnrr, progetti sulla multimedialità e molto altro". Certo, perché le attività in una scuola non si improvvisano, si pianificano, si studiano in base alle esigenze e al piano didattico messo in opera dai docenti, è un lavoro complesso e lungo che ora si vede privato di quella che è la parte gestionale e organizzativa più importante: il dirigente. Cosa sarà successo ai piani alti? Cosa non ha funzionato? La situazione kafkiana ha lasciato tutti senza parole a partire da Albini che si è detto amareggiato e spiazzato. A farne le spese maggiori di tutta questa storia saranno sicuramente gli studenti dell’istituto comprensivo, inoltre Albini aveva una dirigenza anche sul cremonese all’istituto comprensivo di Casal Buttano (che comprende anche Robecco, Bordolano e Corte de’ Cortesi), ma anche tutto il personale scolastico e gli amministratori dei vari paesi che con Albini hanno tutti intessuto ottimi rapporti fatti di stima e supporto reciproco.

La sorpresa e il rammarico degli amministratori

"Sono dispiaciuto e colpito - così l’assessore alla Pubblica istruzione di Borgo San Giacomo Davide Pellini - Abbiamo sempre lavorato molto bene in un clima di grande serenità, collaborazione e disponibilità, sono veramente rammaricato che il nostro rapporta debba concludersi così. Ci tengo a ringraziarlo di cuore per tutto il lavoro svolto". "Incredibilmente l'Istituto Scolastico comprensivo è rimasto improvvisamente senza dirigente. Infatti il professor Angiolino Albini è uscito da scuola venerdì scorso e si è trovato una lettera, poche righe, dell'Ufficio Scolastico Regionale che gli comunicava che dalla mezza notte era in pensione. Incredibile una simile decisione in pieno anno scolastico. In pensione da un giorno all'altro senza preavviso. La scuola ha in corso molte attività, ha ottenuto un forte finanziamento del Pnrr per innovazione, strumenti e molto altro - è il commento del sindaco di Borgo San Giacomo Giuseppe Lama - Il professor Albini, nonostante avesse raggiunto la possibilità e l'età della pensione, aveva chiesto di restare al lavoro ancora un anno. Invece è arrivato il pensionamento obbligatorio. Si poteva almeno aspettare la fine dell'anno solare, come minimo. Mentre esprimo la solidarietà al dirigente, esprimo la preoccupazione per ripercussioni negative nella scuola qualora non venisse assegnato in tempi molto rapidi, un reggente , con disponibilità di tempo da dedicare al nostro Istituto Comprensivo, in tempi rapidi. Insieme ai colleghi di Quinzano e San Paolo ci faremo sentire".

La comunicazione della nuova nomina non si è fatta attendere: Carla Aschieri, già dirigente dell’Istituto comprensivo di Verolanuova che comprende anche Verolavecchia e Bassano Bresciano.

Alle parole di Lama si aggiungono quelle del sindaco di San Paolo Giancarla Zernini.

"Condivido la solidarietà espressa dal sindaco di Borgo San Giacomo al professor Albini per il modo, alquanto discutibile, in cui gli è stata comunicata la cessazione del servizio. Tanto più se si considera la carenza di dirigenti! - ha fatto sapere a mezzo social il primo cittadino - Apprendiamo in via informale l'incarico dato a dirigente di altro plesso vicino. Senza dubitare della sua professionalità e capacità, indiscutibili, mi auguro solo che abbia il TEMPO di dedicarsi ai progetti in corso finanziati con il Pnrr ove il rispetto delle scadenze e le formalità burocratiche da adempiere richiedono competenza, impegno, pazienza e soprattutto, ribadisco, TEMPO. Ci auguriamo di incontrarla al più presto e di ottenere le giuste rassicurazioni".

In ultimo non può mancare il commento del sindaco di Quinzano Lorenzo Olivari: