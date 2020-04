Emergenza Coronavirus: all’Einaudi anche le conferenze diventano online. Gli alunni dell’istituto di Chiari hanno dato vita all’iniziativa “Einaudi Meets”. Primo ospite l’assessore regionale Fabio Rolfi.

Coronavirus: Einaudi Online

Niente scuola, tutto si fa online a causa del Coronavirus, ma i ragazzi dell’Istituto Einaudi non si sono persi d’animo e hanno dato forma all’iniziativa “Einaudi Meets”. A spiegare l’idea sulle pagine del ChiariWeek in edicola (e online) domani, venerdì, è stato lo studente Giacomo Bertoli.

Soddisfatto dell’iniziativa è stato anche il primo ospite: «Un grande ringraziamento ai ragazzi che hanno organizzato e che hanno voluto affrontare subito il tema relativo all’importanza dell’agricoltura e di tutto il comparto agroalimentare nel nostro sistema economico. Il settore primario è sempre più attrattivo per i giovani, specialmente in Lombardia che è la prima regione agricola d’Italia – ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia – Utilizzare questo periodo per approfondimenti tematici legati anche all’attualità è un ottimo esempio di didattica online ed è un ulteriore segnale del dinamismo e dello spirito propositivo dei nostri ragazzi». Ha partecipato anche l’assessore all’Istruzione Emanuele Arrighetti. Il prossimo ospite sarà invece Simona Tironi, vicepresidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia.

