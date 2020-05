Ecco il contest per gli studenti delle scuole primarie e secondarie.

#Ricicloèvita

#Ricicloèvita challenge. L’Amministrazione comunale di Montirone promuove il contest organizzato da Cbbo, rivolto ai giovani studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, per permettere loro di esperimere il proprio concetto di salvaguardia ambientale attraverso un elaborato creativo legato al mondo dei rifiuti.

A tal proposito, gli studenti della scuola primaria dovranno realizzare un oggetto (usando per esempio dei rifiuti prodotti), un personaggio o uno slogan che descriva ciò che viene fatto nella propria quotidianità per tutelare l’ambiente e infine fotografarlo. Gli studenti di scuola secondaria di primo grado invece dovranno inventare una breve storia che ponga al centro la tematica ambientale, raccontandola attraverso una sequenza di foto o un mini video di massimo 15 secondi, con l’uso di programmi che uniscono testi e immagini. «Come previsto dal Piano del Diritto allo Studio 2019-20 molte erano le iniziative che avremmo dovuto fare in ottica di sensibilizzazione alla raccolta differenziata all’interno delle nostre scuole – hanno spiegato l’assessore alla Pubblica istruzione Filippo Spagnoli e il consigliere delegato all’Ecologia e all’Ambiente Marco Pedoia – Purtroppo l’emergenza ha sospeso tutte queste attività ecco dunque una piccola iniziativa dedicata interamente ai nostri giovani studenti». Gli studenti dovranno inviare il proprio elaborato all’indirizzo mail marketing@cbbo.it , entro lunedì 25 maggio, specificando nome, cognome, classe, scuola e comune di appartenenza. Le proposte migliori saranno inserite negli ecocalendari edizione 2021.