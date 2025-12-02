“Cosa farò da grande?”: rispondono gli studenti del Bonsignori

Una mattinata dedica al futuro nel mondo della zootecnia quella che si è svolta a Verolanuova nell’auditorium dell’Istituto Mazzolari.

Zootecnia: quali opportunità per il futuro

Protagonisti gli studenti, ed ex studenti, dell’istituto omnicomprensivo Bonsignori di Remedello che attraverso i loro project work hanno mostrato ai ragazzi delle medie di Verolanuova, Verolavecchia e Bassano Bresciano le tante possibilità che offre il mondo della moderna zootecnia. In un moderno allevamento servono davvero tante maestranze, tante competenze che a volte non ci si immagina: dall’agronomo al veterinario passando per il tecnico informatico, il trattorista, ma anche l’addetto alla comunicazione, c’è davvero un intero mondo professionale da scoprire. I ragazzi hanno mostrato le tante facce dell’allevamento grazie all’azienda Malgherosse, con stabilimenti nel territorio sia di Verolanuova che di Verolavecchia, che ha aperto le sue porte, come di consueto: gli allevatori Giuseppe Ruggeri e Valeria Comensoli, appena insignita del premio “Amiche della Terra” di Donne Coldiretti, hanno spiegato con competenza ed entusiasmo il mondo della moderna zootecnia.

Relatori eccellenti

Sul palco, oltre ai ragazzi, la professoressa Maddalena Zucali dell’Università degli studi di Milano, la presidente di Coldiretti Brescia Laura Facchetti che ha parlato della sua esperienza di imprenditrice avicola dopo gli studi in Giurisprudenza e infine non è mancato il saluto dell’Assessore regionale Simona Tironi che ha esortato i ragazzi a non precludersi alcuna strada. Una mattinata densa di spunti per i giovani che stanno scegliendo il loro futuro.