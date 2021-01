Sono 49 i ragazzi e le ragazze di Provaglio d’Iseo a cui sono state assegnate borse di studio e premi di laurea a seconda del percorso scolastico compiuto.

Borse di studio e premi di laurea a 49 ragazzi di Provaglio

L’Amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Vincenzo Simonini e dall’assessore all’Istruzione Claudia Paini ha consegnato, a Palazzo Francesconi, un certificato di merito a studenti e studentesse che si sono distinti per i risultati ottenuti in ambito scolastico.

Per l’occasione sono stati stanziati a bilancio 11mila euro, diventati 6 borse di studio per gli studenti e le studentesse che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado, 34 per chi ha frequentato e terminato la scuola secondaria di secondo grado e 9 premi di laurea per i nuovi dottori.

“Mi complimento con tutti per la brillante condotta scolastica – ha affermato l’assessore all’Istruzione – È un onore avere tanti ragazzi che con entusiasmo e sacrificio dimostrano alla comunità di avere voglia di apprendere e di formarsi per rendere la nostra società migliore.”