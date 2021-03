Asilo nido comunale: una nuova sezione accoglierà i bambini dai tre mesi

Emergenza Covid: il Comune di Palazzolo viene incontro alle famiglie.

Asilo nido: apre la sezione per i bambini di tre mesi

Aumento dei posti disponibili e nascita della sezione Piccolissimi. Sono importanti novità quelle in arrivo all’asilo nido comunale Il Girasole. Le ha decise nei giorni scorsi la Giunta del sindaco Gabriele Zanni, che ha così stabilito di potenziare la struttura per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Il Girasole – servizio attivo a Palazzolo sull’Oglio dal 1980, oggi gestito dalla cooperativa Elefanti Volanti – attualmente accoglie 40 bambini di età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni residenti a Palazzolo sull’Oglio (per i bambini non residenti in città, l’inserimento al nido è possibile solo se c’è disponibilità di posti e solo a seguito dell’esaurimento dell’eventuale lista d’attesa dei residenti).

Ora con questo provvedimento l’asilo passerà da 40 bambini a poterne accogliere 48: con questi ulteriori 8 posti a partire dall’anno educativo 2021/2022 verrà aperta una sezione Piccolissimi, dedicata appunto ai bimbi che abbiano compiuto il terzo mese di età al momento dell’inserimento. Gli spazi della struttura sono adeguati alla possibilità di ampliamento. La sezione – per il cui avvio servirà almeno un numero minimo di quattro iscritti – verrà finanziata da risorse proprie del Comune e da finanziamenti derivanti da risorse statali o regionali, che verranno usate ad hoc per questo progetto.

Il commento dell’assessore

“Con questo provvedimento vogliamo venire incontro in maniera concreta alle esigenze delle famiglie – ha commentato il vicesindaco e assessore all’Istruzione, Gianmarco Cossandi – L’evoluzione del mercato del lavoro, che richiede una sempre maggiore flessibilità e spesso purtroppo un rientro più veloce dalla maternità, nonché le mutate condizioni di lavoro a causa della pandemia, hanno fatto sì che sempre più famiglie abbiano richiesto il servizio e la necessità di vedere accolti anche bimbi piccolissimi. Con la creazione di questa nuova sezione intendiamo potenziare un servizio che sappiamo essere molto sentito dalla cittadinanza”.

Le iscrizioni

Le iscrizioni per il prossimo anno educativo saranno aperte da lunedì 15 marzo a venerdì 16 aprile; mentre per la sola sezione Piccolissimi le iscrizioni si terranno anche da martedì 1 giugno a mercoledì 30 giugno. Per iscrivere i propri bimbi al nido bisogna rivolgersi direttamente all’asilo: Il Girasole, via Attiraglio, 21; telefono: 030 733 450; mail: asilonido@comune.palazzolosulloglio.bs.it.