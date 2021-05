Anmil ha premiato i vincitori del concorso scolastico sulla sicurezza sul lavoro, che ha coinvolto gli studenti di Coccaglio: la cerimonia è andata in scena questa mattina nel ricordo del compianto professor Oliviero.

Gli studenti di Coccaglio sono “Primi in sicurezza”

“Primi in sicurezza”. Il nome del concorso, per sensibilizzare e fare prevenzione sul tema degli incidenti sul lavoro, promosso da Anmil e rivolto agli studenti della scuola media di Coccaglio. Chiamati a partecipare, i ragazzi hanno realizzato dei disegni che rappresentassero la sicurezza sul lavoo in tempo di pandemia e oggi, nel rispetto di tutte le norme anti Covid, si sono svolte le premiazioni dell’iniziativa. Presenti, oltre ai vincitori, anche il sindaco Alberto Facchetti, il vicepresidente dell’Anmil nazionale Luigi Feliciani, il presidente Anmil di Coccaglio Giovanni Cucchi e l’assessore alla Cultura Silvia Borra.

Nel ricordo del prof

Un’occasione, quella delle premiazioni, per ricordare anche qualcuni di importante per la scuola. L’iniziativa di quest’anno, infatti, è stata dedicata al professor Olivieri, amato docente di Tecnologie alle medie scomparso da poco, di cui il figlio Giulio durante la mattinata è stato il portavoce.