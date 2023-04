Entusiasmo, grinta e passione: sono ingredienti essenziali della Trismoka Challenge. Gli stessi che i concorrenti porteranno sul palco del teatro Le Muse di Flero venerdì mattina per la finalissima di questa 17esima edizione. In gara anche un alunno di un istituto di formazione professionale sebino.

Anche uno studente sebino alla finalissima della Trismoka Challenge

Tra gli agguerriti studenti che si sono meritati di disputare la sfida finale dopo la valutazione dei giudici nella sede di Trismoka a Paratico ci sono Giancarlo Magrini del Cfp Galdus di Milano, Kevin Staiano del Cfp Zanardelli di Clusane, Martina Venturini del Cfp Canossa di Brescia, Linda Pennati dell’Istituto Andrea Mantegna di Brescia, Paolo Nicoli dell’Istituto Olivelli Putelli di Darfo e Samuel Palaghianu della Fondazione Isb di Torre Boldone.

Sei talenti, ognuno con stili differenti e personalità diverse, ma con una forte passione in comune, quella per il caffè. Con le loro preparazioni sono riusciti, infatti, a conquistare il palato dei giudici e guadagnarsi il posto in finale.

"Questi ragazzi hanno superato egregiamente le selezioni e le semifinali, dimostrando a sé stessi e alla giuria che cosa sono in grado di fare - ha dichiarato Michael Boffelli, responsabile della formazione di Trismoka, che li ha affiancati giorno dopo giorno, dagli allenamenti fino ai giorni della sfida - Sono certo che ci regaleranno altrettanti momenti emozionanti e pieni di energia nella finale".

I concorrenti si sfideranno a colpi di espresso, cappuccini e drink personalizzati a base di caffè. Quindici minuti di tempo per mostrare le loro abilità, tanta energia ed emozione alle stelle.