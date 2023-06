Un concorso dedicato all’imprenditoria giovanile, per premiare le idee innovative degli studenti. Si è tenuta nell’aula magna dell’istituto d’istruzione superiore di via Paolo VI la premiazione del concorso "Start-up", promosso all’interno del progetto "Young on the Road", cofinanziato da Regione Lombardia e sviluppato dall’Antonietti in collaborazione con il Comune di Iseo, il Cfp Zanardelli di Clusane e la cooperativa Sana.

All’Antonietti si premiano le idee innovative degli studenti

L’obiettivo era premiare le migliori idee creative degli studenti, che dovevano sviluppare un progetto in coerenza con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Dieci studenti dell’Antonietti e cinque del Cfp Zanardelli hanno esposto la loro idea alla giuria e al pubblico in aula magna. A vincere è stato Matia Bali, della classe terza M Ipsmat del professionale meccanico. Il giovane ha un vicino di casa non vedente e ha quindi pensato di accessoriare con sensori, luci e segnali acustici un deambulatore che guida un non vedente in città, affinché diventi inclusiva al cento per cento.

Premiata anche Beatrice Rubagotti del Cfp Zanardelli con il progetto "Apertura patisserie Iaia", un locale di pasticceria ecosostenibile. In palio c'erano tre settimane di alternanza scuola lavoro a Siviglia per il prossimo anno scolastico.

Tra le idee innovative degli studenti che hanno partecipato al concorso anche la creazione di scivoli gonfiabili per l’evacuazione repentina degli edifici pubblici in caso di emergenza e una startup per utilizzare il bambù per le costruzioni del futuro, dato che non necessita di molta acqua o concime particolare.