Le giornate saranno dedicate alla vaccinazione con prenotazione o, in alcuni casi, ad accesso libero, per rendere l’esperienza ancora più semplice e accessibile a tutti

Vaccinazione antinfluenzale: Asst Franciacorta annuncia nuove aperture nei fine settimana.

Nuove aperture per la vaccinazione antinfluenzale

Dopo gli Open Dau di sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 Asst Franciacorta ha annunciato nuove aperture straordinarie nei fine settimana di ottobre e novembre per favorire la vaccinazione della cittadinanza in giorni più comodi, senza interferire con gli impegni lavorativi. Le giornate saranno dedicate alla vaccinazione con prenotazione o, in alcuni casi, ad accesso libero, per rendere l’esperienza ancora più semplice e accessibile a tutti.

Le aperture straordinarie

Chiari e Rovato: sabato 25 ottobre dalle 9 alle 13

Rovato: domenica 2 novembre dalle 9 alle 13

Chiari: sabato 8 novembre dalle 9 alle 13

Quinzano: sabato 9 novembre dalle 9 alle 15

Documenti da presentare per la vaccinazione

Tutti i cittadini devono presentarsi con la tessera sanitaria ed un documento di identità. I cittadini a rischio per patologia e le donne in gravidanza, oltre alla tessera sanitaria e al documento di identità, devono presentare la documentazione attestante l’appartenenza alla categoria (ad esempio, l’esenzione per patologia o l’attestazione dello stato di gravidanza o di post partum).

I cittadini a rischio per motivi di lavoro, oltre alla tessera sanitaria e al documento di identità, devono presentare la documentazione attestante l’appartenenza alla categoria a rischio.