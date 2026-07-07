Un nuovo sistema di chirurgia robotica: presentato da Asst Franciacorta e Asst Garda.

La presentazione del nuovo sistema di chirurgia robotica

Presentato ufficialmente da Asst Franciacorta e Asst Garda il nuovo sistema di chirurgia robotica recentemente consegnato al presidio ospedaliero di Chiari.

Interventi con approccio mini-invasivo

In un primo momento il sistema sarà usato nelle attività di chirurgia generale ed urologia consentendo l’esecuzione di interventi con approccio mini-invasivo, tramite una tecnologia capace di supportare il chirurgo nelle procedure più complesse, garantendo elevati livelli di precisione, controllo e visualizzazione del campo operatorio. L’introduzione della piattaforma rappresenta un’evoluzione dell’offerta chirurgica delle due Aziende, con l’obiettivo di ampliare le possibilità di trattamento per i pazienti e favorire lo sviluppo di competenze altamente specialistiche.

Formazione teorica e pratica

Nel corso del mese di luglio le équipe multidisciplinari di ASST Franciacorta e ASST Garda saranno coinvolte in un articolato percorso di formazione teorica e pratica che si svolgerà sia presso il Centro internazionale dedicato alla formazione sulla chirurgia robotica, sia nelle rispettive sedi aziendali. Il programma coinvolgerà chirurghi, anestesisti, infermieri di sala operatoria e tutti i professionisti interessati all’utilizzo della piattaforma, con l’obiettivo di acquisire le competenze necessarie all’avvio dell’attività clinica, previsto a partire dal 20 luglio.

Il progetto nasce da una visione condivisa tra ASST Franciacorta e ASST Garda e rappresenta un modello di collaborazione interaziendale orientato alla valorizzazione delle competenze professionali, allo sviluppo dell’innovazione tecnologica e organizzativa e al rafforzamento della rete chirurgica pubblica del territorio. La condivisione della piattaforma e della strumentazione consentirà infatti di sviluppare un percorso comune di crescita professionale e di offrire ai cittadini un accesso sempre più qualificato alle tecniche di chirurgia mini-invasiva anche supportate dall’intelligenza artificiale.

Gli intervenuti alla presentazione

Alla presentazione in sala sono intervenuti il Direttore Generale Alessandra Bruschi e il Direttore Sanitario Oliviero Rinaldi di ASST Franciacorta, il Direttore Generale Roberta Chiesa e il Direttore Sanitario Pietro Imbrogno di ASST Garda, insieme ai Direttori del Dipartimento di Area Chirurgica: per ASST Franciacorta, Stefano Benedetti per ASST Garda, Roberto Farfaglia, che hanno illustrato il percorso clinico e organizzativo che accompagnerà l’introduzione della chirurgia robotica nelle attività assistenziali. Il progetto rappresenta un ulteriore tassello del percorso di integrazione tra ASST Franciacorta e ASST Garda, già consolidato in altri ambiti assistenziali come la Breast Unit interaziendale.

«La chirurgia robotica rappresenta un importante investimento tecnologico, ma soprattutto un investimento sulle persone e sulla capacità di fare rete – la parole di Alessandra Bruschi , direttore generale di Asst Franciacorta – . Questo progetto conferma il valore della collaborazione tra ASST Franciacorta e ASST Garda, un modello che abbiamo già sperimentato con successo in altri percorsi assistenziali, come la Breast Unit interaziendale, e che oggi si rafforza ulteriormente attraverso la condivisione di competenze, tecnologie e professionalità. L’obiettivo è offrire ai cittadini un’assistenza sempre più qualificata, valorizzando il patrimonio di esperienza dei nostri professionisti.»