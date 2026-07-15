Terapia Intensiva Neonatale: un totem armonico nello spazio dedicato ai genitori.

Un totem armonico per la Terapia Intensiva Neonatale

Un nuovo Totem Armonico Mami Voice è stato consegnato ieri (martedì 14 luglio 2026) alla Terapia Intensiva Neonatale di Fondazione Poliambulanza, installato nello spazio relax riservato ai genitori dei bambini ricoverati. Il dispositivo è stato donato da Mami Voice Aps grazie al contributo di Fondazione Mediolanum nell’ambito di un percorso che pone attenzione alla qualità dell’ambiente sonoro e al benessere delle persone che vivono quotidianamente gli spazi della Terapia Intensiva Neonatale.

La consegna

Presenti alla consegna Alfredo Bigogno, presidente e fondatore di Mami Voice Aps, il dottor Giuseppe Luigi Paterlini, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale di Fondazione Poliambulanza, insieme ai rappresentanti dell’Ospedale e dei soggetti che hanno sostenuto l’iniziativa.

Caratteristiche

Il Totem Armonico è costituito da una superficie verticale in legno di abete rosso, alta circa due metri, che funziona come corpo di risonanza. Sul retro sono collocati un amplificatore alimentato a batteria e un vibrotrasduttore: quest’ultimo trasmette le vibrazioni al legno, consentendo alla superficie di diffondere il suono nell’ambiente. I brani possono essere riprodotti attraverso una scheda di memoria oppure tramite connessione Bluetooth. L’abete rosso è tradizionalmente utilizzato anche nella costruzione delle tavole armoniche degli strumenti musicali per le sue caratteristiche di leggerezza, elasticità e capacità di propagare le vibrazioni. Nel Totem queste proprietà vengono impiegate per ottenere una diffusione sonora avvolgente, percepibile non soltanto attraverso l’ascolto, ma anche avvicinandosi alla superficie vibrante.

Uno spazio più accogliente

Il dispositivo non è destinato a un utilizzo clinico e non sostituisce interventi terapeutici o assistenziali. La sua funzione è contribuire a rendere più accogliente lo spazio riservato ai genitori, offrendo loro la possibilità di ascoltare musica non invasiva durante momenti che possono essere caratterizzati da attesa, preoccupazione e particolare intensità emotiva.

La voce della mamma…in culla

La nuova donazione prosegue una collaborazione iniziata nel 2020, quando nella Terapia Intensiva Neonatale di Fondazione Poliambulanza era stato introdotto il Sistema MAMI VOiCE, grazie al sostegno di Feralpisalò. Il Sistema MAMI VOiCE permette di riprodurre all’interno della termoculla la voce della mamma precedentemente registrata, nei casi in cui la madre non possa essere fisicamente presente accanto al proprio bambino. Un amplificatore trasmette il segnale a un vibrotrasduttore esterno: la calotta trasparente della termoculla diventa così la superficie attraverso la quale il suono viene diffuso, senza collocare altoparlanti all’interno dell’incubatrice.

Il Totem Armonico rappresenta un’evoluzione della medesima ricerca sulla trasmissione del suono attraverso superfici vibranti, ma è rivolto a un contesto e a destinatari differenti: non viene utilizzato per i neonati ricoverati, bensì nello spazio dedicato ai loro genitori.

Luogo del Belsentire

In occasione della consegna è stata inoltre presentata la targa che riconosce la Terapia Intensiva Neonatale di Fondazione Poliambulanza come “Luogo del Belsentire”.

“I Luoghi del Belsentire” è un progetto nato nel 2023 con l’obiettivo di promuovere una maggiore attenzione verso il patrimonio acustico dei territori e degli ambienti di vita. L’iniziativa è promossa da FKL – Forum Klanglandschaft, Associazione culturale Artéco APS, Vigevano Web e Associazione CREA e prevede la realizzazione di una mappatura nazionale di luoghi caratterizzati da una particolare identità sonora.

La Terapia Intensiva Neonatale è stata proposta da MAMI VOiCE come luogo rappresentativo di un modo rispettoso e consapevole di vivere il suono: dalla voce dei genitori al tono utilizzato dagli operatori, fino alla necessità di proteggere i bambini prematuri da stimolazioni sonore eccessive e di offrire alle famiglie uno spazio nel quale ritrovare qualche momento di ascolto e raccoglimento.