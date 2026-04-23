Settimana Mondiale delle Vaccinazioni: le iniziative di Asst Franciacorta.

In Asst Franciacorta la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni

La settimana mondiale delle vaccinazioni (da venerdì 24 a giovedì 30 aprile 2026) è promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ed è dedicata alla prevenzione delle malattie infettive tramite l’immunizzazione. Per tale occasione Asst Franciacorta organizza una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza.

Dove e quando

Sabato 25 aprile è previsto un open day vaccinale con orario continuato dalle 9 alle 17 presso le sedi di: • Rovato (viale Lombardia, 33A) • Iseo (Viale Giardini Garibaldi, 2B) • Barbariga (Piazza Aldo Moro, 4).

L’offerta sarà prioritariamente rivolta alla popolazione over 65, con particolare attenzione alle vaccinazioni anti pneumococco e herpes zoster. Sarà comunque possibile accedere ai servizi tutte le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale, tra cui: • check vaccinale • richiamo decennale DTP • vaccinazione antipapillomavirus • altre vaccinazioni indicate in base all’età e alle condizioni individuali. Le vaccinazioni saranno erogate ad accesso libero; per chi lo desidera, è comunque possibile prenotare al numero 030.7103018. Nel corso dell’intera settimana, nei giorni feriali dalle 14 alle 16, presso la Casa di Comunità di Chiari sarà inoltre attivo un servizio dedicato alla cittadinanza per la verifica del proprio stato vaccinale e ricevere una consulenza personalizzata

La nomina