Settimana Mondiale delle Vaccinazioni: le iniziative di Asst Franciacorta.
In Asst Franciacorta la Settimana Mondiale delle Vaccinazioni
La settimana mondiale delle vaccinazioni (da venerdì 24 a giovedì 30 aprile 2026) è promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità ed è dedicata alla prevenzione delle malattie infettive tramite l’immunizzazione. Per tale occasione Asst Franciacorta organizza una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza.
Dove e quando
Sabato 25 aprile è previsto un open day vaccinale con orario continuato dalle 9 alle 17 presso le sedi di: • Rovato (viale Lombardia, 33A) • Iseo (Viale Giardini Garibaldi, 2B) • Barbariga (Piazza Aldo Moro, 4).
L’offerta sarà prioritariamente rivolta alla popolazione over 65, con particolare attenzione alle vaccinazioni anti pneumococco e herpes zoster. Sarà comunque possibile accedere ai servizi tutte le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale, tra cui: • check vaccinale • richiamo decennale DTP • vaccinazione antipapillomavirus • altre vaccinazioni indicate in base all’età e alle condizioni individuali. Le vaccinazioni saranno erogate ad accesso libero; per chi lo desidera, è comunque possibile prenotare al numero 030.7103018. Nel corso dell’intera settimana, nei giorni feriali dalle 14 alle 16, presso la Casa di Comunità di Chiari sarà inoltre attivo un servizio dedicato alla cittadinanza per la verifica del proprio stato vaccinale e ricevere una consulenza personalizzata
La nomina
“L’iniziativa si inserisce nelle azioni promosse a livello regionale per sensibilizzare sull’importanza dei vaccini – hanno fatto sapere da Asst Franciacorta – strumenti fondamentali per la tutela della salute individuale e collettiva. In questo contesto di rafforzamento e rilancio delle attività vaccinali, ASST Franciacorta informa che, dal 1° aprile, la Dott.ssa Glenda Tettamanti ha assunto l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Vaccini”.
«La vaccinazione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la prevenzione delle malattie infettive e per la protezione delle persone più fragili», dichiara la Dott.ssa Glenda Tettamanti. «L’obiettivo è rendere i servizi sempre più accessibili e vicini ai cittadini, promuovendo al contempo una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione lungo tutto l’arco della vita». Sul territorio aziendale sono attualmente attivi sei centri vaccinali – Barbariga, Chiari, Rovato, Palazzolo, Iseo e Orzinuovi – presidi fondamentali per la prevenzione e la tutela della salute pubblica. L’offerta vaccinale è destinata a crescere ulteriormente grazie allo sviluppo delle Case di Comunità, che consentiranno un progressivo ampliamento dei servizi e una sempre maggiore prossimità ai cittadini. «Queste iniziative si inseriscono in una strategia più ampia di rafforzamento della sanità territoriale», sottolinea il Direttore Socio Sanitario Andrea Ghedi. «Investire nella prevenzione significa non solo ma anche garantire sostenibilità al sistema sanitario, migliorando la qualità della vita della comunità»