Servizio Hotspot Infettivologici attivo da domani a Rovato e Orzinuovi

Servizio Hotspot Infettivologici attivo da domani (venerdì 5 dicembre 2025) a Rovato e Orzinuovi.

A Rovato e Orzinuovi

A partire da venerdì 5 dicembre 2025 sarà attivato il Servizio Hotspot Infettivologici dedicato alla gestione dell’influenza e delle sindromi respiratorie. L’accesso agli Hotspot è consentito esclusivamente previa chiamata al numero unico 116117 per la Continuità Assistenziale. Il servizio, gratuito, sarà in funzione in due sedi dell’Asst Franciacorta, ossia Rovato in via Matteotti 1 (nell’edificio dove ha sede anche la guardia medica) e Orzinuovi in via Crispi 2.

Gli orari del Servizio Hotspot Infettivologici

Gli sportelli osserveranno i seguenti orari: dalle 20 alle 24 nei giorni feriali, dalle 9 alle 13 il sabato, la domenica e giorni festivi.

Dopo la chiamata al 116117, il medico potrà prendersi cura del paziente effettuando una visita. Se necessario, potranno essere eseguiti i primi accertamenti diagnostici e prescritte le terapie indicate o eventuali ulteriori approfondimenti. Per l’accesso all’ambulatorio sono necessari la tessera sanitaria ed eventuale documentazione utile. Per maggiori informazioni, si invita a consultare il sito istituzionale dell’Asst Franciacorta.