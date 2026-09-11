Sanità, inaugurate le Case di Comunità di Palazzolo e Chiari

A Palazzolo e Chiari, oggi venerdì 11 settembre 2026, con l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso doppia inaugurazione delle due nuove Case di Comunità

Due nuove strutture per la sanità di prossimità

Doppia inaugurazione, venerdì 11 settembre, per l’ASST Franciacorta. L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso ha fatto tappa prima a Palazzolo e successivamente a Chiari per inaugurare ufficialmente le rispettive Case di Comunità, due strutture destinate a rafforzare la sanità territoriale e i servizi di prossimità rivolti ai cittadini. Bertolaso è arrivato a Palazzolo intorno alle 10.30, dove ha visitato la struttura e incontrato gli operatori, per poi trasferirsi a Chiari. Al suo fianco, in entrambe le occasioni, la direttrice generale dell’ASST Franciacorta, la dottoressa Alessandra Bruschi.

«Ringrazio chi sul territorio si è impegnato per realizzare queste Case di Comunità, che rappresentano un servizio fondamentale per le comunità – ha sottolineato Bertolaso –. Per Regione Lombardia è stata una sfida importante: le direttive prevedevano la realizzazione di 197 Case di Comunità su tutto il territorio regionale e, grazie all’impegno, alla costanza e al lavoro quotidiano delle persone che operano nei territori, siamo riusciti a portare a termine questo grande progetto. Non posso quindi che ringraziare tutti coloro che hanno contribuito».

Palazzolo, una struttura al servizio di 55mila cittadini

La Casa di Comunità di Palazzolo sorge su un’area di proprietà comunale concessa ad ASST Franciacorta per 99 anni e ha aperto i battenti nell’aprile 2026. L’intervento ha richiesto un investimento di circa 6 milioni di euro e la struttura rappresenta un punto di riferimento per i cittadini dei sei Comuni dell’Ambito 6 Monte Orfano: Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo e Pontoglio. Complessivamente, il bacino di riferimento raggiunge circa 55mila persone. All’interno della Casa di Comunità sono presenti numerosi servizi specialistici. Tra questi gli ambulatori di Diabetologia, Cardiologia, Oculistica, Dermatologia, Chirurgia e Pneumologia, ai quali si aggiungeranno a breve Reumatologia e Nefrologia. La struttura ospita inoltre servizi di assistenza domiciliare, prestazioni infermieristiche, vaccinazioni, continuità assistenziale, punto prelievi e CUP, andando così a concentrare in un unico presidio una serie di servizi sanitari direttamente accessibili sul territorio. Un modello che punta quindi ad avvicinare le cure ai cittadini, alleggerendo al tempo stesso la pressione sulle strutture ospedaliere e favorendo una presa in carico più continuativa.

Chiari, una struttura per un bacino di 100mila persone

La seconda tappa della giornata è stata Chiari, dove la Casa di Comunità serve un bacino ancora più ampio, composto da 11 Comuni: Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, Comezzano-Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano e Urago d’Oglio, per un totale di circa 100mila abitanti. La struttura si trova a circa cento metri dall’ospedale, una collocazione che favorisce la continuità dei percorsi di cura. Anche in questo caso l’immobile è di proprietà comunale ed è stato concesso ad ASST Franciacorta per 99 anni. La ristrutturazione ha comportato un investimento di circa 3,5 milioni di euro. Numerosi i servizi presenti: dagli ambulatori specialistici di Diabetologia, Pneumologia, Allergologia, Cardiologia, Geriatria, Nefrologia, Immunoematologia e Cure palliative alle Cure Primarie e al Consultorio Familiare, completamente rinnovato. Non mancano poi vaccinazioni, punto prelievi, continuità assistenziale, anche pediatrica il sabato mattina, certificazioni medico-legali e Commissione Invalidi over 70. Con le tre Case di Comunità di Palazzolo sull’Oglio, Iseo e Marone, attive da giugno 2026, l’Ospedale di Comunità e il Presidio Ospedaliero di Iseo, il Distretto Sebino Monte Orfano arriva così a servire oltre 110mila abitanti attraverso una rete sempre più articolata di servizi territoriali.

«Ringrazio tutti quanti sono presenti oggi a queste inaugurazioni – ha detto la dottoressa Alessandra Bruschi , direttrice generale di Asst Franciacorta–. Quello di oggi è il punto finale di un percorso iniziato e portato avanti con grande impegno, un percorso che, nonostante le difficoltà e le previsioni non sempre favorevoli, è stato portato a termine nei tempi previsti. Un plauso va quindi a tutte le persone che, giorno dopo giorno, si sono impegnate per realizzare questo servizio fondamentale di prossimità, sempre più necessario per i cittadini e, in modo particolare, per un territorio come quello di Chiari».

A Chiari era presente, insieme a tanti primi cittadini del territorio, anche il sindaco Gabriele Zotti, che ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare a Regione Lombardia e all’assessore Bertolaso: