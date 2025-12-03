L’obiettivo è offrire percorsi di cura personalizzati, in ambienti protetti e accoglienti, per minori e adulti con disabilità intellettiva, comunicativa o neuromotoria, congenita o acquisita

Progetto Dama Territoriale: l’annuncio di Asst Franciacorta in occasione della Giornata della Disabilità.

Per una presa in carico sempre più inclusiva

Oggi (mercoledì 3 dicembre 2025) ricorre la Giornata della Disabilità. Per l’occasione Asst Franciacorta ha annunciato di aver dato vita al progetto Dama Territoriale (Disable Advanced Medical Assistance): si tratta di una nuova iniziativa il quale scopo è quello di garantire una presa in carico più inclusiva e attenta ai bisogni delle persone con disabilità.

Il progetto Dama Territoriale

Il progetto in questione è stato avviato in via sperimentale ed è il frutto della collaborazione tra il Servizio per la Disabilità (SSD) di Asst Franciacorta e un Ente del Terzo Settore attivo nei servizi rivolti a persone con disabilità che necessitano di sostegni intensivi, sia in contesti diurni che residenziali. L’obiettivo è offrire percorsi di cura personalizzati, in ambienti protetti e accoglienti, per minori e adulti con disabilità intellettiva, comunicativa o neuromotoria, congenita o acquisita.

Nel dettaglio

Il DAMA Territoriale rappresenta un modello innovativo di assistenza che mette al centro la persona, facilitando l’accesso alle prestazioni e riducendo le difficoltà legate agli ambienti ospedalieri tradizionali. Le visite e gli esami vengono organizzati nel rispetto dei tempi e delle esigenze di ciascun utente, grazie al coordinamento tra il Medico di Medicina Generale, la Centrale Operativa Territoriale (COT) e gli enti gestori dei servizi.

Le prestazioni vengono erogate principalmente presso l’Ambulatorio Infermieristico della Casa di Comunità di Chiari, dove opera personale formato e sensibile alle diverse forme di disabilità. In base alle necessità, la COT può disporre l’esecuzione delle prestazioni anche presso i servizi frequentati dagli utenti o al domicilio.

Oltre a garantire l’accesso ad esami di routine come prelievi ematici ed elettrocardiogrammi, il progetto promuove una rete di collaborazione tra servizi, specialisti e strutture del territorio, offrendo sostegno continuo anche a famiglie e caregiver.

Come fare per accedere al servizio

Per accedere al servizio è necessario presentare l’impegnativa del medico curante e la scheda di accesso compilata dall’ente gestore, da inviare alla Centrale Operativa Territoriale (COT) per la presa in carico e la definizione delle modalità di erogazione.