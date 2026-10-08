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“Passeggiar narrando: passi e memorie” a Ospitaletto e Botticino.

A Ospitaletto e Botticino

Passeggiar narrando, itinerari tra ricordi ed emozioni per questo fine settimana e per il prossimo, itinerari tra ricordi ed emozioni proposti da Teatro19. In particolare, le passeggiate si terranno sabato 10 e domenica 11 ottobre ad Ospitaletto, mentre il weekend successivo, 17 e 18 ottobre, a Botticino. Percorsi alla portata di tutte e tutti, frutto dei laboratori di raccolta dei ricordi, rivolti a persone over 65, condotti da Teatro19 negli scorsi mesi. Insieme ai/alle partecipanti, si sono delineati gli itinerari che si snodano tra luoghi significativi.

Le passeggiate narranti sono una proposta gratuita, parte del progetto “AttivaMente: Percorsi di promozione dell’invecchiamento sano e attivo”, un programma realizzato nell’ambito delle Politiche dell’invecchiamento attivo, promosse e finanziate da Regione Lombardia con la collaborazione di ATS Brescia.

“Passeggiar narrando”

Capofila del progetto è ASST Spedali Civili di Brescia, in partenariato con l’Ambito territoriale 1 Brescia, l’Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale, l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Brescia Est, la Comunità Montana di Valle Trompia, le Cooperative La Vela e La Rondine – che da oltre quarant’anni si occupano di persone anziane e invecchiamento attivo – e l’Associazione Teatro19, che intreccia cultura, accoglienza delle fragilità e territorio.

A fronte dell’aumento dell’età media e della crescita della popolazione anziana, è sempre più necessario sperimentare sinergie tra i servizi territoriali, il terzo settore e l’associazionismo, per valorizzare la partecipazione degli anziani alla vita sociale e promuovere scambi intergenerazionali. “AttivaMente” si inserisce qui e mira a promuovere autonomia, inclusione sociale e benessere delle persone over 65 e a contrastarne così isolamento e fragilità.

Da qualche mese e per tutta la durata del progetto, verranno proposte attività per stimolare il benessere e l’autonomia (percorsi di musicoterapia, alfabetizzazione digitale, uso smart dell’inglese, stimolazione cognitiva e motoria); per favorire il volontariato svolto da persone over 65 e sostenere la mobilità di persone anziane per facilitarne la partecipazione attiva alle iniziative; per promuovere partecipazione attiva e cittadinanza. Proprio qui si inseriscono le passeggiate narranti di Teatro19.

Come partecipare

A Ospitaletto sabato 10 ottobre 2026 alle 15 e domenica 11 ottobre 2026 alle 10. Il punto di ritrovo e partenza è il Centro Anziani di via Martiri della Libertà, 40 ad Ospitaletto. A Botticino sabato 17 ottobre 2026 alle 10:30 e domenica 18 ottobre 2026 alle 16. Il punto di ritrovo sarà nella Sala delle colonne, municipio di Botticino. La partecipazione a tutte le passeggiate è gratuita, ma è necessario prenotarsi. Questi i contatti: prenotazioni@teatro19.com – 327 7596755.

In evidenza un’immagine creata con l’intelligenza artificiale.