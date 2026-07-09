L’attività di prelievo sarà garantita presso la nuova sede dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9:30 e il sabato dalle 7 alle 9

Orzinuovi: i prelievi non più in ospedale ma in Casa di Comunità.

A Orzinuovi

A partire da venerdì 17 luglio 2026, come reso noto da Asst Franciacorta, l’attività di prelievo attualmente svolta nello stabilimento ospedaliero di Orzinuovi in via Crispi 4, sarà trasferita e ricongiunta si servizi già presenti nella Casa di Comunità in viale Bainsizza, con accesso provvisorio da via Baracca.

In questo modo verranno riuniti in un’unica sede servizi e attività rivolti ai cittadini, favorendo una maggiore integrazione dei percorsi assistenziali e una fruizione più semplice delle prestazioni. L’Attività di Prelievo sarà garantita presso la nuova sede dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9:30 e il sabato dalle 7 alle 9.

Rafforzata la rete territoriale

Negli ultimi anni ASST Franciacorta ha progressivamente rafforzato la propria rete territoriale dei Punti Prelievo, con l’obiettivo di avvicinare i servizi ai cittadini, ampliare le opportunità di accesso e distribuire in modo più equilibrato gli afflussi. Solo nel Distretto della Bassa Bresciana Occidentale, per esempio, il servizio è attivo in numerosi Comuni: oltre alla Casa di Comunità di Barbariga, sono presenti punti prelievo anche a Lograto, Mairano e Quinzano.

“Rafforza il ruolo di questa sede”

«Il trasferimento dell’attività di prelievo presso la Casa di Comunità di Orzinuovi rafforza il ruolo di questa sede quale punto di riferimento per i servizi territoriali – queste le parole del direttore sociosanitario di Asst Franciacorta Andrea Ghedi – . Riunire in un unico luogo attività già presenti sul territorio consente di migliorare l’integrazione dei percorsi assistenziali e di rendere l’accesso alle prestazioni più funzionale per i cittadini».

In evidenza un’immagine creata con l’intelligenza artificiale.