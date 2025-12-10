Open Day Vaccinale a Rovato, Palazzolo e Orzinuovi: appuntamento sabato 13 dicembre 2025 dalle 9 alle 17.
Sabato l’Open Day Vaccinale
Asst Franciacorta ha organizzato tre nuovi Open Day vaccinali sul territorio: l’iniziativa è ad accesso libero senza necessità di prenotazione. Queste le sedi coinvolte:
- Rovato – Centro Vaccinale, Viale Lombardia 33/A
- Palazzolo – Centro Vaccinale, Via Lungo Oglio Cesare Battisti 39
- Orzinuovi – Centro Vaccinale, Viale Crispi 4
Le vaccinazioni disponibili
- HPV (Papillomavirus): per ragazze/i 11–26 anni non vaccinati e categorie a rischio
- Meningococco ACWY: gratuita fino a 18 anni e categorie a rischio
- Meningococco B: gratuita fino a 18 anni e categorie a rischio
- DTP+P (Difterite, Tetano, Pertosse, Polio): per tutte le età
- MPR (Morbillo, Parotite, Rosolia): per tutte le età
- Antinfluenzale: per tutte le età
- Anti Covid-19