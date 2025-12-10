Sanità

Open Day Vaccinale a Rovato, Palazzolo e Orzinuovi

L'iniziativa è ad accesso libero senza necessità di prenotazione

Brescia · 10/12/2025 alle 13:33

Open Day Vaccinale a Rovato, Palazzolo e Orzinuovi: appuntamento sabato 13 dicembre 2025 dalle 9 alle 17.

Asst Franciacorta ha organizzato tre nuovi Open Day vaccinali sul territorio: l’iniziativa è ad accesso libero senza necessità di prenotazione. Queste le sedi coinvolte:

  • Rovato – Centro Vaccinale, Viale Lombardia 33/A
  • Palazzolo – Centro Vaccinale, Via Lungo Oglio Cesare Battisti 39
  • Orzinuovi – Centro Vaccinale, Viale Crispi 4

Le vaccinazioni disponibili

  • HPV (Papillomavirus): per ragazze/i 11–26 anni non vaccinati e categorie a rischio
  • Meningococco ACWY: gratuita fino a 18 anni e categorie a rischio
  • Meningococco B: gratuita fino a 18 anni e categorie a rischio
  • DTP+P (Difterite, Tetano, Pertosse, Polio): per tutte le età
  • MPR (Morbillo, Parotite, Rosolia): per tutte le età
  • Antinfluenzale: per tutte le età
  • Anti Covid-19
