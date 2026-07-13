Nuovo Ospedale della Franciacorta: sottoscritto a Palazzo Lombardia il Protocollo d’Intesa

Nuovo Ospedale della Franciacorta: sottoscritto a Palazzo Lombardia a Milano il Protocollo d’Intesa.

La firma: sottoscritto il protocollo d’intesa

Oggi (lunedì 13 luglio 2026) è stato sottoscritto nella Sala Pari Opportunità di Palazzo Lombardia a Milano il Protocollo d’Intesa che dà il via al percorso istituzionale e tecnico per la realizzazione del nuovo ospedale della Franciacorta. A firmarlo il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Guido Bertolaso. Per la provincia di Brescia il Presidente Emanuele Moraschini; per il Comune di Chiari, il sindaco Gabriele Zotti; per ATS Brescia, il Direttore Amministrativo Sara Cagliani per ASST Franciacorta, il Direttore Generale Alessandra Bruschi. La firma sancisce l’impegno condiviso delle Istituzioni a sostenere lo sviluppo di un intervento di rilevanza strategica per il futuro della sanità e della comunità della Franciacorta.

Il Nuovo Ospedale della Franciacorta

L’opera è inserita nella programmazione regionale degli investimenti in sanità per il periodo 2025-2031, nell’ambito dell’azione dedicata alla riqualificazione mediante sostituzione edilizia in loco o in area contermine, con un importo stimato pari a 160 milioni di euro. La realizzazione del Nuovo Ospedale della Franciacorta potrà avvenire nell’area dell’attuale Presidio Ospedaliero di Chiari oppure in un’altra area già nella disponibilità di ASST Franciacorta (in via Beata Vergine di Caravaggio, Chiari), comprese le relative pertinenze e le aree contermini funzionali all’intervento. La localizzazione sarà individuata all’esito degli approfondimenti tecnici, della valutazione comparativa delle alternative e delle procedure istruttorie previste.

Il Nuovo Ospedale della Franciacorta sarà concepito come parte di un sistema integrato, capace di connettere ospedale, territorio e rete dei servizi. Innovazione tecnologica, sicurezza strutturale, sostenibilità ambientale, accessibilità e piena integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari costituiranno gli elementi centrali del percorso. La realizzazione della struttura rappresenterà inoltre un’opportunità di sviluppo per l’intero territorio, con particolare attenzione all’accessibilità al presidio, all’adeguamento della viabilità, al rafforzamento del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile, nonché all’inserimento del nuovo complesso nel contesto urbano e ambientale di riferimento.

Le parole del direttore generale di Asst Franciacorta