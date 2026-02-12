La nuova sede è stata progettata per garantire ambienti accoglienti, sicuri e funzionali, pensati specificamente per l’età evolutiva

Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza di Chiari: Bertolaso visita la nuova sede.

La visita di Guido Bertolaso

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso questa mattina (giovedì 12 febbraio 2026) ha visitato la nuova sede della Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (NPIA) e Diasabilità di Chiari.

L’attivazione del nuovo polo rientra nella rete territoriale dei servizi dedicati all’età evolutiva che Asst Franciacorta intende rafforzare in modo significativo: si tratta una sede rinnovata e progettata per rispondere in modo sempre più strutturato, integrato ed efficace ai bisogni di salute mentale e neuropsichica di bambini e adolescenti, che sarà operativa a partire dalla primavera. La prossima attivazione della nuova sede si inserisce in una strategia aziendale più ampia di potenziamento dei servizi dedicati all’età evolutiva, fondata sulla prossimità delle cure, sulla continuità assistenziale e sulla presa in carico globale del minore e della sua famiglia.

La nuova sede

La nuova sede di NPIA di Chiari si affiancherà ai Poli territoriali di Iseo, Palazzolo sull’Oglio e Orzinuovi, contribuendo a consolidare una rete capillare e coordinata in grado di garantire risposte tempestive, appropriate e omogenee sull’intero territorio di competenza di ASST Franciacorta. La Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza rappresenta un ambito strategico dell’assistenza territoriale, chiamato a rispondere a bisogni clinici in costante evoluzione e a situazioni di crescente complessità. In questo contesto, la nuova sede di Chiari si configura come un nodo fondamentale della rete, in grado di offrire percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione integrati e personalizzati per bambini e adolescenti di età compresa tra 0 e 18 anni.

In questa sede verranno erogati servizi di valutazione diagnostica medica e psicologica dei disturbi del neurosviluppo, valutazioni specialistiche neuropsicologiche, logopediche, neuropsicomotorie e fisioterapiche, nonché interventi riabilitativi individuali e di gruppo. Il servizio assicura inoltre la presa in carico terapeutica continuativa, il monitoraggio clinico, la prescrizione e il controllo dei trattamenti farmacologici e il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente, in ambito sanitario, scolastico e sociale. Elemento qualificante dell’organizzazione è l’approccio multidisciplinare, che vede operare in modo integrato, con 11 ambulatori a disposizione, neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, logopedisti, terapisti della neuro-psicomotricità, fisioterapisti, assistenti sociali ed educatori.

Questo modello consente di costruire percorsi di cura personalizzati, fondati sulla collaborazione tra le diverse professionalità e sul coinvolgimento attivo delle famiglie. Il nuovo Polo svolgerà inoltre un ruolo strategico di ponte con i servizi dedicati alla Disabilità, favorendo la continuità dei percorsi di cura e di accompagnamento nei casi più complessi. In questa prospettiva, la rete NPIA si integra con un presidio dedicato, volto a garantire un raccordo strutturato tra l’età evolutiva e i servizi per l’età adulta, evitando frammentazioni e assicurando una presa in carico coerente e continuativa nel tempo. Il Polo NPIA di Chiari opera in stretto raccordo con i pediatri di libera scelta, i medici di medicina generale, le istituzioni scolastiche, i servizi sociali e le altre strutture sanitarie del territorio, favorendo una presa in carico integrata che accompagna il minore nei diversi contesti di vita. L’integrazione con la rete territoriale rappresenta un elemento centrale per garantire la continuità degli interventi e la coerenza dei percorsi assistenziali.

La nuova sede è stata progettata per garantire ambienti accoglienti, sicuri e funzionali, pensati specificamente per l’età evolutiva. L’organizzazione degli spazi e dei percorsi interni favorisce il rispetto della privacy, l’accessibilità per le persone con disabilità e un’esperienza di cura più serena per i pazienti e le loro famiglie, oltre a sostenere il lavoro delle équipe professionali.

Le dichiarazioni

«Il nuovo Polo di Chiari rappresenta un passo importante nel percorso di sviluppo della Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza – dichiara il dott. Michele Tagliasacchi, Direttore della Struttura Complessa di NPIA –. Disporre di spazi adeguati e funzionali consente di migliorare la qualità degli interventi clinici e riabilitativi, rafforzando il lavoro multidisciplinare e la capacità di risposta ai bisogni complessi dell’età evolutiva». «Questa nuova collocazione rappresenta un’unione proficua tra servizi che vanno nella stessa direzione: quella della tutela dei più piccoli, con particolare attenzione ai minori con disabilità – dichiara dott.ssa Maria Grazia Trussardi, Direttore della SSD Disabilità e Disability Manager –. Spazi accessibili e percorsi integrati sono elementi fondamentali per garantire continuità di cura, inclusione e pari opportunità fin dalla prima età». «La nuova sede – sottolinea l’ing. Andrea Ghedi, Direttore Sociosanitario di ASST Franciacorta – è il risultato di una progettazione attenta che ha tenuto conto delle esigenze cliniche, organizzative e di accessibilità. L’obiettivo è migliorare l’esperienza degli utenti e creare le condizioni migliori per un lavoro efficace e integrato delle équipe». «Questo intervento – conclude il Direttore Generale, dott. Alessandra Bruschi – conferma l’impegno di ASST Franciacorta nel rafforzare i servizi territoriali e nel promuovere modelli assistenziali integrati, con particolare attenzione alla salute mentale dei bambini e degli adolescenti e alla continuità dei percorsi per le persone con disabilità. La rete dei servizi della Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza integrati con quelli Disabilità, rappresentano un investimento concreto sul futuro della comunità».

