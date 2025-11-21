Bruschi: "Il riconoscimento ottenuto premia il lavoro quotidiano dei nostri professionisti e la volontà di costruire un modello territoriale che valorizza prossimità, integrazione e qualità dell’assistenza”

Lean Healthcare Award 2025: Asst Franciacorta ottiene il premio come Miglior Progetto per Ambito Tematico.

Asst Franciacorta premiata nell’ottava edizione del Lean Healthcare Award

Nel corso dell’ottava edizione del Lean Healthcare Award 2025 tenutasi nello Spazio Field di Palazzo Brancaccio a Roma, Asst Franciacorta è stata premiata per il Miglior Progetto per Ambito Tematico. Il riconoscimento è stato ritirato dal direttore generale Alessandra Bruschi e dal direttore sociosanitario Andrea Ghedi.

Il progetto “Dalle reti alla Rete”, sviluppato in collaborazione con il Comune di Monte Isola, è stato premiato per la capacità di integrare prossimità territoriale, innovazione organizzativa e nuove tecnologie, con particolare attenzione alla collaborazione con i Medici di Medicina Generale. Telemedicina, ambulatorio infermieristico per la gestione della cronicità e sperimentazione del drone per il trasporto di campioni e farmaci rappresentano tre assi portanti del modello, riconosciuto come eccellenza nazionale.

Le parole del direttore generale

“Questo premio rappresenta un risultato importante per tutta ASST Franciacorta e conferma la bontà del percorso avviato verso una sanità sempre più vicina ai cittadini, sostenibile e capace di innovare – ha dichiarato il direttore generale Alessandra Bruschi – Il riconoscimento ottenuto premia il lavoro quotidiano dei nostri professionisti e la volontà di costruire un modello territoriale che valorizza prossimità, integrazione e qualità dell’assistenza.”