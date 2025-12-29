Il dottor Gianluca Maria Avanzi è il nuovo direttore Medico di Presidio dell’Ospedale di Iseo.

Da lunedì 15 dicembre 2025 il dottor Gianluca Maria Avanzi ha assunto l’incarico di direttore medico di presidio dell’Ospedale di Iseo: a renderlo noto è Asst Franciacorta.

Il dottor Avanzi, classe 1963, vanta un’esperienza professionale di oltre 25 anni nella direzione medico-sanitaria, maturata in contesti ospedalieri e sociosanitari di rilievo a livello regionale e nazionale. Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Anestesia e Rianimazione, nonché in Igiene e Medicina Preventiva, ha ricoperto nel corso della sua carriera numerosi incarichi di responsabilità in ambito sanitario, consolidando competenze gestionali, organizzative e di governo clinico.

L’ingresso del dottor Avanzi si colloca in una fase di particolare evoluzione per il presidio di Iseo, attualmente interessato da sei cantieri attivi. In questo contesto, l’Ospedale svolge un ruolo di punto di riferimento per i cittadini del territorio, attraverso un’organizzazione dei servizi integrata e coerente con i bisogni assistenziali.

Le sue dichiarazioni

Nel delineare il proprio approccio al ruolo, il dottor Avanzi ha dichiarato:

«Facendo proprio l’insegnamento del professor Pagano, il mio maestro, il Direttore Medico ha il compito di far dialogare tra loro i diversi professionisti. In una realtà complessa come quella ospedaliera, questo significa lavorare sulle connessioni tra competenze e sulla macchina organizzativa che opera quotidianamente dietro le quinte, affinché i processi siano coerenti, condivisi e orientati all’appropriatezza, mantenendo sempre al centro la qualità delle cure e i bisogni dei cittadini».

Nel percorso di rafforzamento del presidio, l’arrivo del dottor Avanzi è stato accolto positivamente dai professionisti dell’ospedale di Iseo.

Il Direttore Generale, Alessandra Bruschi, ha dichiarato:

«L’ingresso del dottor Avanzi avviene in una fase significativa per l’Ospedale di Iseo, impegnato in un importante percorso di rinnovamento. Desidero ricordare con profonda stima il dottor Camillo Rossi, venuto a mancare quest’anno. Una figura di grande valore professionale e umano, che ha servito con dedizione la sanità lombarda e questo presidio. La sua testimonianza di competenza e attenzione ai bisogni delle persone rappresenta un’eredità importante. La visione e l’esperienza del dottor Avanzi contribuiranno a consolidare il ruolo del presidio come riferimento per la comunità, garantendo qualità, appropriatezza e integrazione dei servizi».

A sottolineare il valore dell’inserimento anche il Direttore Sanitario, Oliviero Rinaldi, che ha aggiunto: