(H) Open Day Emicrania alla Asst Franciacorta: consulenze e servizi gratuiti.

Asst Franciacorta, un (H) Open Day sull’Emicrania

Appuntamento mercoledì 17 giugno 2026 in Asst Franciacorta: l'(H) Open Day sull’emicrania è giunto alla sua quarta edizione ed è promosso da Fondazione Onda Ets. In oltre 140 ospedali del network con il Bollino Rosa saranno offerti gratuitamente alla popolazione visite neurologiche con gli esperti, test, conferenze e materiale informativo. Per conscere l’elenco completo delle strutture aderenti e dei servizi disponibili è possibile consultare il sito: https://iniziative.fondazioneonda.it/ricerca/index/w44.

“La cefalea e, in particolare, l’emicrania rappresentano una patologia neurologica spesso sottovalutata, ma in grado di incidere in maniera significativa sulla qualità di vita delle persone e sulla quotidianità di chi ne soffre – ha dichiarato Alessandra Bruschi, direttore generale di Asst Franciacorta – . Come ASST Franciacorta riteniamo fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza su questi disturbi e facilitare l’accesso a percorsi specialistici dedicati. In occasione dell’(H) Open Day promosso da Fondazione Onda i nostri presidi ospedalieri di Chiari e Iseo aderiranno, offrendo visite neurologiche, consulenze e colloqui individuali rivolti a pazienti dai 16 ai 65 anni, con percorsi di approfondimento e presa in carico dedicati alle cefalee. I colloqui vengono effettuati direttamente dal Dott. Ubaldo Balducci, Direttore della Struttura Complessa di Neurologia e responsabile del Centro Cefalee di ASST Franciacorta, garantendo così un approccio specialistico orientato alla diagnosi precoce, alla personalizzazione delle cure e al miglioramento della qualità di vita dei pazienti.” “L’(H) Open Day sull’emicrania è un appuntamento che torna per il quarto anno consecutivo, a testimonianza di un impegno concreto e continuativo di Fondazione Onda ETS su questa patologia – queste le parole di Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda Ets – Negli ultimi anni abbiamo mappato i centri cefalee sul territorio, lavorato con gli esperti per definire percorsi di cura dedicati alle donne e investito nella sensibilizzazione di chi ancora non riconosce i propri sintomi. Oggi, con questa giornata, vogliamo andare ancora più vicino alle persone: offrire un accesso diretto agli specialisti, ridurre le distanze tra il paziente e la diagnosi e ricordare che l’emicrania non è ‘solo un mal di testa’, ma una vera patologia neurologica che merita attenzione, cura e un percorso assistenziale adeguato.”

Dove e quando

Gli incontri saranno tenuti dal dottor Ubaldo Balducci, Direttore della Struttura Complessa di Neurologia, e si svolgeranno nelle seguenti sedi: • Casa di Comunità di Chiari, piazza Martiri della Libertà 22 o dalle ore 9.00 alle ore 12.00 • Ospedale di Iseo, viale Giardini Garibaldi 7 o dalle ore 14.30 alle ore 16.30 La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione. Per prenotare: • telefonare al numero 030 7102631 dal lunedì al venerdì: o dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o dalle ore 14.00 alle ore 15.30 • scrivere all’indirizzo e-mail neurologia.chiari@asst-franciacorta.it. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo non condizionato di Pfizer e con il patrocinio di AIC Associazione Italiana per la Lotta Contro le Cefalee, Al.Ce Group-CIRNA Foundation Onlus, ANIRCEF Associazione Neurologica Italiana per le Ricerca sulle Cefalee, LINT Lega Interdisciplinare per la Neurologia del Territorio, SISC Società Italiana per lo Studio delle Cefalee e SNO Italia Scienze neurologiche Ospedaliere.