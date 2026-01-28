Giornata Mondiale contro il Cancro: il 4 febbraio vaccini e screening all’ospedale di Chiari.

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro

Mercoledì 4 febbraio 2026 in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, ASST Franciacorta rinnova un messaggio fondamentale: la lotta ai tumori si costruisce con azioni concrete e integrate, che comprendono prevenzione, diagnosi precoce, cura e supporto lungo tutto il percorso di malattia.

Il ruolo delle vaccinazioni

Nelle persone con neoplasia, la malattia stessa e alcuni trattamenti oncologici possono ridurre le difese immunitarie, aumentando la vulnerabilità alle infezioni. Prevenire queste complicanze significa proteggere la continuità delle cure, ridurre i ricoveri ospedalieri e limitare rischi clinici evitabili. In questo contesto, la vaccinazione rappresenta una misura di protezione attiva e una parte concreta della presa in carico della persona.

Il rischio infettivo può aumentare a causa della malattia e dei trattamenti (chemioterapia, immunoterapia, radioterapia, procedure invasive e dispositivi come i cateteri), con maggiore suscettibilità, tra le altre, a infezioni da pneumococco, influenza, Haemophilus influenzae, meningococco e herpes zoster.

Iniziativa dedicata – Ospedale di Chiari

Mercoledì 4 febbraio 2026, dalle 14 alle 18, all’Ospedale di Chiari, sarà possibile accedere liberamente a:

· consulenza personalizzata,

· definizione di un calendario vaccinale su misura in base alla condizione clinica,

· eventuale somministrazione diretta delle vaccinazioni indicate, in base a eleggibilità e valutazione clinica.

Anti Covid e antinfluenzale

Durante l’iniziativa sarà inoltre possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale e/o anti-COVID-19, cogliendo un’importante opportunità di protezione. La campagna antinfluenzale non è ancora conclusa: vaccinarsi ora significa ridurre il rischio di complicanze, accessi in ospedale e interruzioni dei percorsi di cura, soprattutto nelle persone più fragili. Informazioni e prenotazioni: 030.7103018

Prevenzione e diagnosi precoce

Accanto alle vaccinazioni, la prevenzione passa anche attraverso la diagnosi precoce, resa possibile dagli screening oncologici su chiamata di ATS Brescia, che permettono di individuare lesioni iniziali o precancerose e avviare tempestivamente i percorsi di cura.

Fasce d’età e periodicità degli screening:

· Mammella

o Donne 45–49 anni: ogni 1 anno

o Donne 50–74 anni: ogni 2 anni

· Colon-retto

o Donne e uomini 50–74 anni: ogni 2 anni

· Cervice uterina

o Donne 25–29 anni: Pap test ogni 3 anni

o Donne 30–64 anni: HPV test ogni 5 anni

Screening epatite C

Un tassello spesso sottovalutato è rappresentato dall’epatite C, che può rimanere asintomatica per anni ma, se cronicizza, può evolvere in fibrosi e cirrosi, aumentando il rischio di tumore del fegato. Per questo motivo, il Ministero della Salute ha promosso uno screening gratuito per le persone nate tra il 1969 e il 1989 che non siano mai state trattate per epatite C. Il test si esegue con un semplice prelievo di sangue per la ricerca degli anticorpi anti-HCV, insieme agli esami di routine, e il risultato è incluso nel referto standard. Lo screening è disponibile presso i Punti Prelievo di ASST Franciacorta, senza prenotazione e senza ricetta.

Screening tumore alla prostata

Dal 2025, Regione Lombardia ha ampliato la fascia d’età dei cittadini che possono accedere gratuitamente al programma di screening per il tumore alla prostata, offrendo a un numero maggiore di uomini lombardi la possibilità di prevenire e individuare precocemente la malattia. L’obiettivo del programma è intercettare tempestivamente eventuali problemi alla prostata, aumentando le probabilità di guarigione e riducendo la necessità di trattamenti invasivi. Possono partecipare allo screening gli uomini assistiti in Lombardia (iscritti al Servizio Sanitario Regionale), nati dal 1966 in poi, a partire dal giorno in cui compiono 50 anni. Quando un cittadino ha raggiunto l’età per accedere al programma di screening, nel caso non aderisca immediatamente, può farlo anche successivamente, fino al compimento del settantesimo anno di età. Per maggiori informazioni consultare il sito di Regione Lombardia

Stili di vita e supporto

Accanto a tutte queste azioni, lo stile di vita resta un determinante fondamentale della salute. Smettere di fumare è una delle scelte singole più efficaci per ridurre il rischio di numerose patologie, inclusi molti tumori, e per migliorare rapidamente respiro, benessere e qualità di vita. Per chi desidera un supporto concreto, ASST Franciacorta mette a disposizione l’Ambulatorio Psicologico Tabagismo. Per informazioni e prenotazioni: 333.6115645.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina: https://www.asst-franciacorta.it/blog/news/4-febbraio-2026-vaccinazioni-e-screening-in-occasione-della-giornata-mondiale-contro-il-cancro/.