Distretto Oglio Ovest: il nuovo direttore è Francesca Bettini.

Francesca Bettini alla guida del Distretto Oglio Ovest

A renderlo noto è Asst Franciacorta: il nuovo direttore della Struttura Complessa Distretto Oglio Ovest è Francesca Bettini.

Medico psichiatra, la dottoressa Bettini opera all’interno del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’ASST Franciacorta dal settembre 2018, dove ha progressivamente assunto incarichi di crescente responsabilità fino a ricoprire il ruolo di Responsabile del Centro Psicosociale (CPS) di ASST Franciacorta. Prima del suo ingresso nell’ASST Franciacorta, ha maturato una significativa esperienza in ambito ospedaliero, consolidando competenze cliniche e gestionali nel settore sanitario e sociosanitario. Il suo percorso formativo comprende, tra l’altro, un Master universitario di II livello in Psicopatologia e Neuropsicologia Forense conseguito presso l’Università degli Studi di Padova (2018–2019) e un Corso di perfezionamento in Criminologia Clinica presso l’Università degli Studi di Milano, a testimonianza di un costante impegno nell’aggiornamento professionale e multidisciplinare.

Il territorio interessato

In particolare il Distretto Oglio Ovest comprende i Comuni di Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Coccaglio, Comezzano Cizzago, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano e Urago d’Oglio. Si tratta di un’area strategica per l’ASST Franciacorta, che garantisce l’erogazione di servizi sanitari e sociosanitari territoriali, tra cui le Case della Comunità di Chiari e Rovato, la Centrale Operativa Territoriale, i servizi consultoriali, l’assistenza domiciliare e i programmi di prevenzione e promozione della salute.

Il ruolo

Un nuovo ruolo per Francesca Bettini, quello di Direttore di Distretto: con questo termine si indica il responsabile dell’attuazione delle linee strategiche aziendali, della programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari. Gestisce le Case e gli Ospedali di Comunità, garantendo l’integrazione tra Cure primarie e ospedaliere, e coordina i rapporti con i sindaci e le reti assistenziali locali, assicurando l’efficacia delle risposte ai bisogni della popolazione.

Le sue parole

“Accolgo con entusiasmo questo nuovo incarico – dichiara la dottoressa Bettini – come un’opportunità di crescita professionale e di ulteriore servizio al territorio. Dopo anni dedicati all’attività clinica e alla gestione dei servizi di salute mentale, sento il desiderio di confrontarmi con una dimensione più ampia e gestionale. È un passaggio che comporta anche un naturale dispiacere nel lasciare parte dell’attività clinica, ma al tempo stesso rappresenta una sfida positiva: quella di contribuire, attraverso l’organizzazione e la pianificazione, al miglioramento dell’assistenza territoriale e all’integrazione tra servizi sanitari e sociali”.

Il benvenuto