Chiari: inaugurata la nuova sede della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) e Disabilità.

Taglio del nastro a Chiari

Taglio del nastro questa mattina (martedì 28 luglio 2026) a Chiari dove è stata inaugurata la nuova sede della Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) e Disabilità, pienamente operativa dal 4 maggio presso il Centro Commerciale Italmark, in via Brescia 31. Nell’occasione è stata anche annunciata la nomina del dr. Michele Tagliasacchi a Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze di ASST Franciacorta. Tagliasacchi manterrà la direzione della Struttura Complessa di NPIA, favorendo una sempre maggiore integrazione tra i servizi dedicati all’età evolutiva, alla salute mentale, alle dipendenze e alla disabilità. Specialista in Neuropsichiatria Infantile, opera nei servizi pubblici del settore dal 1993 e ha maturato una consolidata esperienza clinica e organizzativa nel coordinamento delle reti sanitarie, scolastiche e sociali.

Una rete capillare

Tale nuova realtà è in linea con la strategia aziendale di potenziamento dei servizi territoriali, fondata sulla prossimità delle cure, sulla continuità assistenziale e sulla presa in carico globale del minore e della sua famiglia. Il Polo di Chiari si affianca alle sedi di Iseo, Palazzolo sull’Oglio e Orzinuovi, consolidando una rete capillare e coordinata sull’intero territorio di ASST Franciacorta.

La struttura in questione offre, in particolare, percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione rivolti a bambini e adolescenti da 0 a 18 anni. Negli ambulatori operano in modo integrato neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità, fisioterapisti, assistenti sociali ed educatori. Sono garantite valutazioni mediche e psicologiche, prestazioni neuropsicologiche e riabilitative, presa in carico terapeutica, monitoraggio clinico e certificazioni in ambito sanitario, scolastico e sociale. Particolare rilievo assume il raccordo con la SSD Disabilità, che permette di programmare e accompagnare la transizione verso l’età adulta, soprattutto nei casi più complessi. La collaborazione tra le équipe contribuisce a evitare interruzioni della presa in carico e a costruire, insieme alle famiglie e alla rete territoriale, percorsi orientati all’autonomia, alla partecipazione e all’inclusione sociale.

“Confermato l’impegno a rafforzare i servizi territoriali”

«Questa sede conferma l’impegno di ASST Franciacorta nel rafforzare i servizi territoriali rivolti ai bambini, agli adolescenti e alle persone con disabilità – dichiara il Direttore Generale, Alessandra Bruschi –. L’integrazione tra Neuropsichiatria Infantile e Disabilità consente di offrire risposte coordinate e di accompagnare le persone e le famiglie nelle diverse fasi della vita».

La progettazione degli ambienti

«Gli ambienti sono stati progettati considerando le esigenze cliniche, organizzative e di accessibilità – sottolinea il Direttore Sociosanitario, Andrea Ghedi –. Spazi funzionali e servizi vicini favoriscono il lavoro multidisciplinare, migliorando l’esperienza degli utenti e l’efficacia degli interventi».

“Un traguardo importante”

«Questa inaugurazione e il nuovo incarico rappresentano per me un traguardo importante, costruito attraverso anni di lavoro nei servizi e di collaborazione con le diverse professionalità – conclude il dott. Michele Tagliasacchi, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze e della Struttura Complessa di NPIA –. I nuovi spazi di Chiari offrono condizioni migliori per la cura e per il coordinamento delle équipe, rafforzando l’integrazione tra Neuropsichiatria Infantile, Disabilità e gli altri servizi del Dipartimento. È da qui che vogliamo proseguire, valorizzando competenze e sinergie per garantire percorsi sempre più continui e condivisi».

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