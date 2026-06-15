Chiari: dal 19 giugno attivo solo il punto prelievi in Casa di Comunità, non in ospedale.

Dal 19 giugno in Casa di Comunità a Chiari

A renderlo noto è Asst Franciacorta: da venerdì 19 giugno 2026 l’attività di prelievo che al momento si svolge all’Ospedale di Chiari in viale Mazzini, sarà trasferita e ricongiunta ai servizi già presenti alla Casa di Comunità di Chiari in piazza Martiri della Libertà 22.

Si tratta di un intervento che entra a far parte del percorso di sviluppo della Casa di Comunità di Chiari e nel più ampio progetto di riorganizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali: in questo modo saranno riuniti in un unico punto servizi e attività rivolti ai cittadini. Il tutto per favorire una maggiore integrazione dei percorsi assistenziali oltre ad una più agevole fruizione delle prestazioni.

Cosa c’è da sapere

Dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9.30 e il sabato dalle 7 alle 9.15: questi i giorni e gli orari nei quali sarà garantita l’attività di prelievo nei nuovi spazi.

«Il ricongiungimento dell’attività di prelievo presso la Casa di Comunità di Chiari rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo della sanità territoriale promosso da ASST Franciacorta. Le Case di Comunità sono il luogo dell’integrazione dei servizi e questa scelta ne rafforza il ruolo, riunendo in un’unica sede attività già presenti sul territorio. Parallelamente, negli ultimi anni abbiamo ampliato la rete dei punti prelievo nei diversi comuni e distretti dell’ASST, rendendo il servizio sempre più accessibile e diffuso per i cittadini», ha commentato il Direttore Sociosanitario, Andrea Ghedi.

Attività di prelievo – Distretto Oglio Ovest

Casa di Comunità di Chiari – Piazza Martiri della Libertà, 22 – Chiari • dal lunedì al venerdì: dalle 7:00 alle 9:30 • sabato: dalle 7:00 alle 9:00; Castelcovati – presso il “Centro diurno e sede associati” (immobile comunale ex casa Cadei – sede temporanea del Medico di Medicina Generale). Via Sant’Antonio, 20. • tutti i mercoledì, esclusi i festivi, dalle 7:30 alle 9:30. • accesso libero con impegnativa del medico. Servizio riservato ai maggiorenni. Coccaglio – Fondazione Monauni, Via Madre Teresa di Calcutta 2. • tutti i giovedì, esclusi i festivi, dalle 7:00 alle 9:00. • accesso diretto presso il Punto Prelievi. Servizio riservato ai maggiorenni.

Stabilimento di Rovato – Largo Paolo V • dal lunedì al venerdì: dalle 7:15 alle 9:30; • sabato: dalle 7:15 alle 9:00.

Per conoscere tutte le sedi, gli orari, le modalità di accesso e di ritiro dei referti relativi alle attività di prelievo presenti sul territorio di ASST Franciacorta, è possibile consultare la pagina dedicata sul sito di ASST Franciacorta.