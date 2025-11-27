Bollino Rosa agli ospedali di Chiari e Iseo.

Un riconoscimento conferito da Fondazione Onda Ets che conferma l’impegno di Asst Franciacorta nella promozione della Medicina di Genere.

La cerimonia ufficiale di presentazione del nuovo network degli Ospedali con il Bollino Rosa si è tenuta a Roma oggi giovedì 27 novembre 2025 all’auditorium Biagio d’Alba del Ministero della Salute, alla presenza del Direttore Generale Alessandra Bruschi, di Cristina Marconi, assistente sociale del Consultorio di ASST Franciacorta, referente aziendale per la Promozione della Salute (WHP) e per Fondazione Onda – Ospedali Bollino Rosa, e Stefania Cossi, Direttore della Struttura Complessa di Medicina di Iseo e referente di ASST Franciacorta per la Medicina di genere è stata consegnata la targa che attesta l’assegnazione di 2 Bollini sia al presidio ospedaliero di Chiari che a quello di Iseo per il biennio 2026-2027.

Di cosa si tratta

Il Bollino rosa è un riconoscimento che Fondazione Onda ETS attribuisce dal 2007 agli ospedali che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura, non solo delle specifiche problematiche di salute femminile, ma anche di quelle patologie trasversali a uomini e donne, per cui vengono realizzati percorsi ospedalieri ’in ottica di genere’. I 370 ospedali premiati con il ‘Bollino’ acquisiscono un valore distintivo e differenziante nel panorama sanitario nazionale. Questi ospedali fanno parte di una rete virtuosa istituzionalmente riconosciuta, contraddistinta per l’impegno e l’attenzione alle esigenze di salute femminile e il supporto offerto alle donne nell’identificazione consapevole del luogo di cura più appropriato.

«Accogliamo con grande soddisfazione questo riconoscimento, che premia un lavoro intenso e costante svolto in questi anni – dichiara la Direttore Generale, Alessandra Bruschi –. Il risultato raggiunto è frutto dell’impegno quotidiano di tutte le professioniste e i professionisti di ASST Franciacorta a cui va il ringraziamento della Direzione Strategica. Grazie anche alla collaborazione della dottoressa Cristina Marconi e dottoressa Stefania Cossi, abbiamo potuto consolidare percorsi di cura sempre più qualificati e attenti alle esigenze di salute delle donne. Questo traguardo conferma che la direzione intrapresa è quella giusta e ci sprona a proseguire in quest’ottica».

I criteri di assegnazione

Ogni due anni Fondazione Onda ETS apre un Bando a cui gli ospedali possono candidarsi e ricevere da 0 a 3 ‘Bollini’ sulla base di alcuni criteri valutati con un questionario di oltre 500 domande: presenza di specialità cliniche femminili o trasversali uomo-donna che necessitano di un percorso dedicato al femminile, appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici in ottica multidisciplinare, offerta di servizi relativi all’accoglienza, alla degenza e alla violenza sulle donne e sugli operatori.

«Il lavoro fatto in queste 12 edizioni del Bollino Rosa è importante per rinnovare la nostra attenzione nei confronti della salute orientata al genere femminile. Questo ampliamento della rete evidenzia il nostro impegno ventennale e quotidiano: la nostra missione è stimolare gli ospedali nell’adottare un approccio attento alle specifiche esigenze della donna in ogni fascia d’età e incoraggiare altresì le donne ad accedere a quelli che sono i percorsi di prevenzione, diagnosi e cura che gli ospedali del network offrono – commenta Francesca Merzagora, Presidente Fondazione Onda ETS – Crediamo che alimentare la conoscenza e sviluppare consapevolezza siano passi cruciali per tutelare la propria salute e compiere scelte informate per preservarla. Per questa ragione, nel corso degli anni abbiamo organizzato numerose iniziative e progetti pensati per diffondere informazioni e promuovere su tutti i livelli una cultura della salute genere-specifica e soprattutto, rendere la salute delle donne una priorità condivisa e ben supportata».

145 gli ospedali insigniti del Bollino Rosa

Quest’anno, a livello nazionale, sono stati 145 gli ospedali insigniti con 3 Bollini, 183 con 2 e 42 con un Bollino. Gli ospedali consolidano la propria reputazione e attraverso l’appartenenza al network, hanno la possibilità di partecipare alle iniziative organizzate dalla Fondazione, come gli (H) Open Day, (H) Open Weekend e (H) Open Week, che offrono servizi gratuiti alla popolazione. Il network Bollino Rosa è inoltre uno strumento di orientamento che supporta le donne nella scelta consapevole dell’ospedale per accedere a percorsi di prevenzione, diagnosi e cura in ottica di genere, permette di ottenere informazioni chiare sui servizi offerti dagli ospedali e semplifica la ricerca di servizi tramite il sito dedicato www.bollinirosa.it.