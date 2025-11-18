sanità

Attività di Prelievo a Castelcovati: non è più necessaria la prenotazione

A renderlo noto è Asst Franciacorta

Castelcovati · 18/11/2025 alle 14:17

A Castelcovati, attività di prelievo

A renderlo noto è Asst Franciacorta:

“Il prelievo, che si svolge presso il Centro Diurno e Sede Associati, situato nell’immobile comunale ex Cadei (sede temporanea del Medico di Medicina Generale), ora prevede l’accesso diretto con impegnativa del Medico di Medicina Generale. Non è più necessaria alcuna prenotazione per accedere al punto prelievi”.

Giorni e orari

Il servizio è disponibile ogni mercoledì feriale, dalle 07:30 alle 09:30, ed è riservato ai maggiorenni. I referti possono essere ritirati online sul fascicolo sanitario elettronico (FSE), presso ogni CUP aziendale, oppure personalmente in ambulatorio prelievi, previa richiesta, dalle 09:00 alle 09:30.

