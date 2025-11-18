Attività di Prelievo a Castelcovati: non è più necessaria la prenotazione.
A Castelcovati, attività di prelievo
A renderlo noto è Asst Franciacorta:
“Il prelievo, che si svolge presso il Centro Diurno e Sede Associati, situato nell’immobile comunale ex Cadei (sede temporanea del Medico di Medicina Generale), ora prevede l’accesso diretto con impegnativa del Medico di Medicina Generale. Non è più necessaria alcuna prenotazione per accedere al punto prelievi”.
Giorni e orari
Il servizio è disponibile ogni mercoledì feriale, dalle 07:30 alle 09:30, ed è riservato ai maggiorenni. I referti possono essere ritirati online sul fascicolo sanitario elettronico (FSE), presso ogni CUP aziendale, oppure personalmente in ambulatorio prelievi, previa richiesta, dalle 09:00 alle 09:30.