Asst Garda e Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale: la presentazione del modello di integrazione.

Modello di integrazione: la presentazione

Tempo di fare il punto e raccontare quanto fatto in questo primo anno di Casa di comunità come modello di integrazione socio sanitaria che vede sempre più servizi per i cittadini, ritornando a fare vivere l’ ospedale di Leno.

Per farlo Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale insieme all’ Asta del Garda hanno promosso un incontro in corso questa mattina (venerdì 17 aprile 2026) per la presentazione della prima fase del trasferimento dell’Ambito 9 nella nuova sede, insieme al progetto di integrazione sociale e socio-sanitaria sviluppato in collaborazione con ASST Garda. Il primo in provincia di Brescia che vede Leno punto di riferimento per la Bassa.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per illustrare al territorio un percorso strategico volto a rafforzare l’integrazione dei servizi e la presa in carico dei cittadini.

I presenti

Al tavolo dell’ aula magna, gremita per l’ occasione, il presidente dell’ ambito Maria Carlotta Bragadina, il sindaco di Leno e di ACB Cristina Tedaldi, Claudio Vito Sileo direttore Ats e Roberta Chiesa direttore generale Asst del Garda. Presenti sindaci e assessori della zona, associazioni e realtà sociali del territorio.