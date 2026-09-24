Bruschi: "Gli appuntamenti di Chiari e Iseo sono occasioni concrete per avvicinare i cittadini ai nostri professionisti e diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione cardiovascolare, anche con uno sguardo specifico alla salute della donna”

Asst Franciacorta (H) Open Week sulle malattie cardiovascolari: dal 28 settembre al 4 ottobre.

Open Week di Asst Franciacorta

Prenderanno il via lunedì 28 settembre 2026 e fino a domenica 4 ottobre 2026 le iniziative parte della (H) Open Week sulle malattie cardiovascolari, in occasione della Giornata mondiale del cuore. Quest’anno, l’iniziativa è dedicata in particolare alle cardiomiopatie ed è promossa da Fondazione Onda ETS.

Oltre 150 ospedali con il Bollino Rosa

In oltre 150 ospedali del network con il Bollino Rosa, saranno proposti colloqui e visite, oltre che materiale informativo, con l’obiettivo di favorire la prevenzione, facilitare l’accesso alla diagnosi precoce e accrescere la consapevolezza sulle malattie cardiovascolari e sui principali fattori di rischio.

I dati

Nel 2023 le malattie del sistema circolatorio hanno causato in Italia oltre 206 mila decessi, rappresentando quasi il 31% di tutte le morti registrate e confermandosi la principale causa di mortalità nel Paese. Il loro impatto è particolarmente significativo nella popolazione femminile: sono responsabili del 33% dei decessi tra le donne, rispetto al 28% tra gli uomini.

Al centro di questa edizione dell’(H) Open Week sulle malattie cardiovascolari sono le cardiomiopatie, un gruppo eterogeneo di patologie che interessano il muscolo cardiaco, modificandone struttura e funzionalità. Possono manifestarsi con affanno, stanchezza, dolore toracico, palpitazioni o perdita di coscienza; in alcuni casi, tuttavia, rimangono a lungo asintomatiche e vengono riconosciute soltanto durante un controllo medico o in seguito a un evento cardiovascolare. Molte cardiomiopatie hanno, inoltre, una componente genetica e possono interessare più persone all’interno della stessa famiglia. Per questo il percorso diagnostico non riguarda soltanto il singolo paziente, ma può rendere opportuni la valutazione dei familiari, il monitoraggio nel tempo e, nei casi indicati, il ricorso alla consulenza e ai test genetici.

Le iniziative di Asst Franciacorta

Franciacorta abbraccia e sostiene l’iniziativa attraverso due appuntamenti dedicati alla cittadinanza, promossi dalla Cardiologia con il coinvolgimento di professionisti di diverse discipline, per offrire occasioni concrete di informazione, prevenzione e valutazione del rischio cardiovascolare.

Martedì 29 settembre – Chiari

Dalle 15.30 alle 18.30, presso la Casa di Comunità di Chiari, Piazza Martiri della Libertà 22, sarà proposto uno spazio informativo seguito da screening cardiovascolare con ECG e misurazione del BMI. L’iniziativa è rivolta alle persone di età superiore ai 40 anni senza patologie cardiache già note o in follow-up e sarà condotta dalla dott.ssa Elena Rocco, cardiologa, insieme agli infermieri della S.C. Cardiologia e a una dietista del Servizio di Nutrizione aziendale. La partecipazione è su prenotazione, contattando i numeri 030 7102273 – 030 7102275, dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 16.00.

Venerdì 2 ottobre – Iseo

Dalle 17.00 alle 19.00, presso la Sala Civica del Castello Oldofredi di Iseo, si terrà l’incontro aperto alla popolazione “Scoprire il cuore della donna: conoscere per prevenire”, dedicato alla prevenzione e alla salute cardiovascolare femminile. Interverranno la dott.ssa Elena Trussardi, cardiologa, la dott.ssa Stefania Cossi, geriatra e Direttore della S.C. Medicina dell’Ospedale di Iseo, e una dietista del Servizio di Nutrizione aziendale. L’incontro non richiede prenotazione.

“Per rafforzare il nostro impegno”

“ASST Franciacorta aderisce con convinzione all’Open Week di Fondazione Onda, un’iniziativa che ci permette di rafforzare il nostro impegno sul fronte della prevenzione e della promozione della salute. Informare, intercettare precocemente i fattori di rischio e accompagnare le persone verso scelte consapevoli significa intervenire prima che la malattia si manifesti – queste le parole di Alessandra Bruschi direttore generale di Asst Franciacorta – . Gli appuntamenti di Chiari e Iseo sono occasioni concrete per avvicinare i cittadini ai nostri professionisti e diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione cardiovascolare, anche con uno sguardo specifico alla salute della donna”.

I servizi disponibili sono consultabili sul sito di Fondazione Onda ETS attraverso il motore di ricerca dedicato, che consente di selezionare regione e provincia e visualizzare gli ospedali aderenti, le prestazioni offerte, le date e le modalità di accesso: https://iniziative.fondazioneonda.it/ricerca.