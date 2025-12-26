"Siamo orgogliosi di offrire strumenti all’avanguardia che contribuiscono allo sviluppo delle competenze dei nostri professionisti sanitari e ad offrire un’assistenza sempre più qualificata e centrata sul benessere dei nostri pazienti"

Asst Franciacorta e Asst Garda accolgono il nuovo robot chirurgico.

Il nuovo robot chirurgico per Asst Franciacorta e Asst Garda

Annunciato l’arrivo in Asst Franciacorta e Asst Garda del nuovo sistema di chirurgia robotica che rappresenta un importante passo in avanti nel percorso di innovazione tecnologica e di miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria. La nuova tecnologia consentirà di affrontare interventi chirurgici complessi con maggiore precisione, minore invasività e più elevati standard di sicurezza, favorendo tempi di recupero più rapidi. L’introduzione del sistema fa seguito all’aggiudicazione della gara d’appalto regionale e prevede l’arrivo del sistema robotico di chirurgia video-laparoscopica Hugo™ RAS, fornito da Medtronic Italia S.p.A..

Il percorso verso l’innovazione

Un punto di arrivo che però parte da lontano: il progetto ha avuto inizio nella primavera del 2024, con la presentazione di una proposta congiunta alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, firmata da Direzioni strategiche, chirurghi, anestesisti, infermieri e altri professionisti sanitari delle due ASST. Nell’aprile 2025, la Direzione Generale Welfare ha autorizzato l’acquisto del sistema robotico. Successivamente, i due enti hanno avviato una fase di incontri organizzativi preparatori finalizzati a definire l’assetto operativo e a predisporre il personale all’introduzione e all’utilizzo della nuova tecnologia.

La Chirurgia Robotica

La chirurgia robotica rappresenta l’evoluzione delle tecniche chirurgiche, dalla laparotomia tradizionale alla laparoscopia, che ha già ridotto invasività e tempi di degenza, fino all’impiego del robot, in grado di garantire maggiore precisione, controllo e performance operatorie. La chirurgia robotica, seppur comporti un investimento importante, è oggi adottata nei grandi centri di eccellenza e, con l’introduzione del sistema, anche ASST Franciacorta e ASST Garda entrano a far parte di questo scenario di innovazione avanzata.

Il sistema è progettato per interventi mini-invasivi in diverse specialità chirurgiche e, grazie a bracci robotici articolati, consente movimenti stabili e precisi, riducendo il rischio di errore umano. La visualizzazione tridimensionale offre al team chirurgico una visione chiara e condivisa dell’intervento, mentre la tecnologia integrata supporta l’esecuzione di manovre delicate con maggiore sicurezza ed efficacia. La piattaforma è inoltre progettata per migliorare l’ergonomia del chirurgo e favorire la formazione dei giovani specialisti.

Le applicazioni cliniche della piattaforma comprendono interventi di urologia, come prostatectomie e nefrectomie, di chirurgia generale, ad esempio su stomaco e intestino, e di ginecologia, tra cui miomectomie e isterectomie. Grazie alla tecnologia mini-invasiva, il robot può essere impiegato anche in altre procedure complesse, migliorando precisione, sicurezza e tempi di recupero dei pazienti.

L’introduzione di questa tecnologia rappresenta un’occasione unica per promuovere innovazione, qualità delle cure e valorizzazione dei professionisti, rafforzando l’attrattività delle ASST e il benessere dei pazienti. La fase operativa del progetto prevede ora la formazione dei professionisti coinvolti e l’integrazione del sistema nelle attività chirurgiche quotidiane.

Le dichiarazioni