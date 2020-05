Trenzano, Paderno, Barghe e Brescia in festa per il patrono san Gottardo, nella prima giornata di riapertura

Trenzano, Paderno, Barghe e Brescia in festa per il patrono

Trenzano, Paderno, Barghe e Brescia in festa per il patrono San Gottardo, diverse le iniziative. Alcune invece le sagre sospese.

Nella bassa, a Trenzano, la processione della reliquia

A Trenzano, dove la devozione è altissima, la statua del santo non è stata esposta per motivi legati alla pandemia. La celebrazione si è tenuta a porte chiuse e in diretta tv. A presiedere la santa messa delle 10 il vicario generale monsignor Gaetano Fontana, che ha portato i saluti del vescovo Tremolada alla comunità trenzanese. La celebrazione si è tenuta in Santa Mara Assunta e si è poi spostata nelle vie del paese. Quattro le tappe, tre solite (Comune, piazza IV Novembre e via Roma), più una tappa speciale per benedire la piazza del Volontario, dove ha sede il centro dei volontari dell’ambulanza locale, con oltre 125 soccorritori.

La mappa della devozione

In tanti sono i paesi devoti al santo tedesco. La devozione passa dalla bassa bresciana, fino alla valle, dalla Franciacorta alla città, con il santuario sul monte bresciano della Maddalena.

Da Barghe (Val Sabbia)

Un gruppo per raccontare

Da anni è attivo un gruppo in Facebook per la cultura di San Gottardo. Uno degli amministratori ha anche realizzato alcuni video, per raccontare la vita del santo e uno scritto dedicato al gemellaggio, caricati nelle ultime ore sulla pagine della biblioteca trenzanese.