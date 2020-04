Niente festa di San Gottardo per Gambara

Il coronavirus e le restrizioni per il contenimento del contagio fanno saltare anche la tradizionale festa di San Gottardo.

San Gottardo annullata

La festa legata al patrono gambarese non si farà. Ad annunciarlo il sindaco Franco Stringhini in ottemperanza al dpcm del 26 aprile. Niente ritrovo e pic nic all’aria aperta nei campi intorno alla chiesetta di San Gottardo per i gambaresi. Una festa molto sentita che si porta avanti da tantissimi anni e che il virus quest’anno ha bloccato. Per evitare assembramenti verranno disposti gli accertamenti per il controllo del rispetto della normativa. Con grande malincuore i gambaresi dovranno rinunciare alla loro festa.

