Ps: quando il rifiuto non è più un “problema” ma diventa una “risorsa”

Una realtà giovane, ma di grande esperienza. Com’è possibile? PS Srl è un’azienda che opera nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti speciali, ma non solo. Ha sede a Lograto, in provincia di Brescia, ed è nata nel 2016 su iniziativa di Luca Pansi, che ancora oggi la guida.

Nel mondo dei rifiuti dall’età di 17 anni

È proprio grazie a Luca che una realtà con otto anni di storia è in realtà un punto di riferimento nel suo campo.

«Lavoro nel mondo dei rifiuti da quando avevo diciassette anni – racconta – Ho una lunghissima esperienza che viene dalla storia della mia famiglia. Oggi siamo in dieci, con circa ottanta container, tre camion e più di cinquecento clienti in tutta la Lombardia e nella provincia di Verona. Siamo un’azienda piccola, che ha saputo, però, grazie alla grande esperienza nel settore accordi con impianti molto importanti».

L’obiettivo primario di PS è quello di trasformare il concetto di rifiuto da “problema” a “risorsa” utile a contribuire concretamente al benessere del nostro pianeta. Come? In primis offrendo consulenza specializzata e servizi professionali a tutte le aziende sul territorio della Lombardia per garantire uno smaltimento dei rifiuti semplice, immediato e sicuro. La gamma di servizi offerti è ampia e copre varie necessità. C’è, in primis, lo smaltimento di rifiuti pericolosi e non nel completo rispetto delle normative. Rifiuti come scarti da cantiere, legno, carta, plastica, ingombranti, imballaggi misti, cartongesso, materiali isolanti: Ps gestisce l’attività di smaltimento dei rifiuti partendo da un sopralluogo tecnico per valutare il rifiuto e contestualizzarlo nel suo processo di smaltimento secondo gli obblighi di legge. Successivamente Ps definisce la procedura di intervento per la raccolta del materiale di scarto, il trasporto con mezzi autorizzati ed infine il corretto smaltimento. Non solo smaltimento: PS trasporta rifiuti speciali e non con propri mezzi e per farlo ha in dotazione tre automezzi con ragno e container, un camion con pedana idraulica e un mezzo più piccolo per quantità più ridotte di rifiute. E ancora, PS offre anche la possibilità di stoccaggio dei rifiuti.

Dal ritiro al magazzino, passando da container e big bags

«Ritiriamo e immagazziniamo rifiuti quali: rifiuti misti, cartongesso, legna, imballaggi in materiali misti, plastica, materiali isolanti, guaine, scarti e materiale da cantiere, toner e molti altri rifiuti», ha sottolineato Pansi.

A completare l’ampia offerta di PS ci sono anche il noleggio di container, al servizio di cantieri edili, attività artigianali e industriali, e la vendita di “big bags”, vale a dire sacchi in polipropilene telato omologati in base alla destinazione d’uso. «Proponiamo, inoltre, consulenze specializzate al fine di supportare il cliente che è a tutti gli effetti un produttore di rifiuti e, di conseguenza, ha la completa responsabilità del corretto iter di smaltimento del rifiuto prodotto dalla sua attività – conclude Pansi – Lo facciamo tramite la formazione, la compilazione di registro carico e scarico di terzi e la realizzazione di rapporti di analisi e campionatura».