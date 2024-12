La storia del Gruppo Manelli, un impero nato tra Isorella e Gavardo

La storia del Gruppo Manelli, concessionario ufficiale per Renault, Dacia e Aixam, è la storia del suo fondatore, Luciano Manelli. Originario di Isorella, piccolo comune della Bassa Bresciana, si spostò con la moglie a Gavardo. Lì, partendo da zero e aiutato dal cognato, mosse i primi passi nella costruzione di quello che oggi è un vero e proprio impero.

Manelli, punto di riferimento per gli automobilisti

Nel tempo, infatti, Manelli è diventato punto di riferimento per gli automobilisti che cercano un partner affidabile e competente per assistere o sostituire la propria automobile o il veicolo da lavoro. Raggruppa, sotto la sua ala, tre diverse sedi: Gavardo, dove tutto ebbe inizio, Desenzano e Brescia, che dal 2011 è la sede principale del gruppo. Il quartier generale si trova in via Triumplina 83. Un luogo non casuale, per una realtà che non guarda soltanto a Brescia città, ma anche alle sue valli: Valle Camonica, Val Trompia e Val Sabbia. Al suo interno, oggi, lavorano circa 80 persone, divise tra venditori, meccanici e amministrativi. Nonostante la crescita, però, Manelli rimane un’azienda a forte impronta famigliare. C’è il fondatore Luciano, che va per i novant’anni, il figlio Germellino, attuale amministratore delegato, e c’è anche la terza generazione, cui spetta il compito di affrontare le sfide del futuro. Sfide importanti, che riguardano, per esempio, metodi di vendita sempre nuovi, con Manelli che rimane sempre al passo che le esigenze dei clienti, e che hanno come obiettivo una sempre maggior penetrazione sul territorio, in linea con quanto accade da tempo a Gavardo, dove le percentuali sono da tempo a doppia cifra.

Le persone e i loro valori

Alla base di tutto, però, restano sempre le persone e i loro valori.

«La differenza ancora oggi non la fanno le marche, ma le persone – ha sottolineato Fabio Manelli, nipote di Luciano e direttore della sede di Brescia, oltre che responsabile marketing – Il cliente deve trovare all’interno della concessionaria personale disponibile, gentile e preparato, che sia in grado di curare per lui anche il rapporto con la casa madre, quando c’è la necessità. Se chi ha comprato un’auto si è trovato bene, se ne ricorderà e tornerà volentieri».

Accanto alle persone, da Manelli ci sono anche i servizi. «Tutto ciò che riguarda l’auto noi lo facciamo – ha aggiunto Manelli – Da noi c’è la vendita, anche di minicar, ma anche tutta la fase successiva. È possibile riparare l’auto, sia in caso di manutenzione ordinaria che straordinaria, tenendo conto che noi il pezzo da sostituire non dobbiamo ordinarlo, ma lo abbiamo in casa. È possibile fare interventi di carrozzeria e anche cambiare le gomme». Ci sono servizi tagliati su misura: da quelli sviluppati intorno al finanziamento come il noleggio e il leasing, fino a quelli formulati per l’assicurazione e per guidare in completa sicurezza e tranquillità. Insomma, un’offerta a 360°, che segue il cliente dal primo istante in concessionaria fino al post vendita. L’ulteriore conferma di una realtà in costante ascesa, ma conscia delle proprie radici.