Consulenza a 360° su finanza agevolata, sicurezza, formazione e privacy

Dove posso trovare i finanziamenti per ampliare il capannone? Chi mi può sostenere nel cammino per raggiungere la certificazione di qualità? Chi mi può aiutare a formare i miei dipendenti in tema di sicurezza sul lavoro?

Cosmo Impresa di Borgosatollo

A questa e a tante altre domande che spesso gli imprenditori si pongono può dare risposte concrete la Cosmo Impresa di Borgosatollo, il cui titolare, William Bozzoni, può vantare un’esperienza ultra-ventennale in questi settori. Si tratta, infatti, di una società che affianca le imprese con consulenze qualificate in diversi ambiti: dalla finanza agevolata alla sicurezza alimentare e nei luoghi di lavoro, dalla normativa sulla privacy alla formazione, fino al raggiungimento di specifiche certificazioni di qualità. Il mercato di riferimento è soprattutto quello delle imprese.

«Di fatto forniamo una consulenza a 360° - spiega Cinzia Gigli, direttrice commerciale di Cosmo Impresa - Insieme al cliente che si rivolge a noi facciamo un’analisi delle problematiche della sua azienda e studiamo le soluzioni più adeguate e gli strumenti adatti per raggiungerle». Spesso si tratta di trovare i finanziamenti per un intervento in azienda. «Puntiamo sugli strumenti finanziari e fiscali che il legislatore mette a disposizione delle imprese per favorire nuovi progetti di sviluppo e investimento - continua – Selezioniamo i bandi diretti e bandi indiretti messi a disposizione dai ministeri, piuttosto che dalle Regioni, dalle Province o dalle Camere di Commercio, e li portiamo avanti».

L’imprenditore non se ne deve occupare, pensa a tutto Cosmo Impresa: predispone la documentazione necessaria, si occupa della sua presentazione all’Ente selezionato e ne cura l’intera rendicontazione. Chi si affida alla società di Borgosatollo non deve più preoccuparsi nemmeno della privacy.

«Anche su questo tema prima facciamo uno screening dell’azienda con i nostri consulenti e tecnici per visualizzare e studiare nel dettaglio il modello organizzativo aziendale in tema di privacy – afferma Gigli – per definire lo stato di fatto; quindi, indichiamole azioni di adeguamento rispetto alle lacune eventualmente emerse».

Safety first: per lavoratori e ambiente

Tra i temi e, diciamo la verità, le preoccupazioni che più stanno a cuore a un imprenditore c’è quello della sicurezza, che parte dalla valutazione dei rischi e arriva all’identificazione e all’adozione delle misure necessarie per prevenire infortuni o danni ai lavoratori o all’ambiente. E molte aziende si affidano alla Cosmo Impresa per stilare il Documento di valutazione dei rischi (DVR) e la valutazione di molteplici aspetti come i rischi ergonomici piuttosto che il rischio da stress da lavoro correlato, l’esposizione a campi elettromagnetici, al rumore o alle vibrazioni.

«Il servizio di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro – assicura - è offerto da professionisti specializzati nella prevenzione degli infortuni e nella tutela della salute dei lavoratori e comprende un’analisi approfondita delle attrezzature, degli impianti e dei processi lavorativi, al fine di individuare i rischi e le possibili fonti di pericolo. I nostri consulenti forniscono consigli e soluzioni per migliorare la sicurezza sul lavoro e ridurre il rischio di infortuni. Ciò può includere la formazione del personale, la modifica dei processi lavorativi pericolosi e la fornitura di attrezzature di sicurezza adeguate».

A questo proposito, molte aziende hanno trovato molto utili anche i servizi legati proprio alla formazione. Innanzitutto i corsi on demand (online) o in aula forniti direttamente da Cosmo Impresa. Ce ne sono davvero molteplici sui temi della sicurezza del lavoro, delle normative o dei sistemi di gestione. Si va dal “tutor aziendale per l’apprendistato” al “corso conduzione macchine movimento terra” del “corso HACCP personale alimentare” al “corso addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali”.

«Non tutti, poi, sanno di poter accedere alla formazione finanziata - dichiara la direttrice commerciale di Cosmo Impresa - Noi gli diamo la possibilità di offrire formazione continua e specializzata ai propri lavoratori dipendenti, usufruendo di contributi a copertura dei costi. Le aziende che vogliono investire in formazione possono, infatti, accedere a fondi paritetici interprofessionali introdotti dalla legge 388/200 proprio con questo obiettivo. Così come cerchiamo per loro altre fonti di contributo che possano essere utilizzate per corsi di formazione professionale totalmente gratuiti o almeno parzialmente finanziati».

Sono tanti anche gli imprenditori aiutati a raggiungere le certificazioni di qualità ISO.