Business PMI: faccia a faccia con Massetti (Confartigianato)

“Parte tutto dall’ascolto l’impegno quotidiano a favore delle esigenze mutevoli delle nostre imprese. In particolare, in un contesto economico caratterizzato da rapidi cambiamenti e incertezze globali, le imprese artigiane devono affrontare sfide molteplici, che vanno dalla digitalizzazione alla sostenibilità ambientale. Ecco perché siamo impegnati costantemente per fornire alle imprese gli strumenti necessari per navigare queste acque agitate con successo. Attraverso programmi di formazione, consulenza personalizzata, internazionalizzazione, servizi innovativi e convenzioni a livello locale e nazionale, ci confermiamo quale partner strategico per tutte le esigenze di chi lavora e produce”.

Così il presidente Eugenio Massetti sintetizza l’azione politica, sindacale e operativa di Confartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, l’organizzazione imprenditoriale più rappresentativa della provincia di Brescia con oltre 15.000 associati che, attraverso i 14 uffici presenti in provincia e coordinati dalla sede centrale di via Orzinuovi a Brescia, offre servizi di assistenza fiscale e tributaria, passando a piani personalizzati di welfare; dall’energia al credito, fino ai numerosi corsi di formazione e aggiornamento e una vasta gamma di vantaggiose convenzioni locali e nazionali.

"Siamo in una fase di grande trasformazione - prosegue Massetti - e gli artigiani e le micro e piccole imprese bresciane sono pronte a guardare sempre avanti e fare la propria parte per rilanciare lo sviluppo economico e il benessere sociale del nostro territorio. Certo, oggi emergono problemi che richiedono un’attenzione immediata e soluzioni concrete. Una delle sfide più pressanti è rappresentata dalla carenza di personale qualificato. Questo ostacolo mette a rischio non solo la produttività delle imprese, ma anche la loro stessa esistenza. Inoltre centrale è la questione dei tassi d’interesse elevati che affliggono le nostre PMI. Il costo elevato del denaro limita seriamente le possibilità di crescita e sviluppo. Senza accesso a finanziamenti convenienti, diventa difficile per le imprese investire in innovazione e modernizzazione. Sfide significative che come Confartigianato siamo pronti ad affrontare, sempre a fianco delle nostre imprese in ogni passo. Perché il futuro delle nostre imprese - conclude il presidente Massetti - è il nostro futuro, e insieme costruiremo un domani ancora più prospero e sostenibile".