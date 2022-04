Visita nel Bresciano per l'assessore regionale Stefano Bolognini

Regione Lombardia

In entrambe le tappe sono previsti momenti di ascolto e confronto con le istituzioni e con i giovani del territorio.

L'assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini domani (mercoledì 27 aprile) farà tappa nel Bresciano.

La visita

Nel pomeriggio di domani effettuerà infatti una visita istituzionale nei comuni di Ghedi e di Concesio. In entrambe le tappe sono previsti momenti di ascolto e confronto con le istituzioni e con i giovani del territorio sulle politiche giovanili e sulla nuova legge regionale, recentemente approvata, dedicata proprio alle nuove generazioni. Inoltre, nell'occasione, l'assessore visiterà alcuni luoghi del territorio in cui si svolgono attività e progetti per i giovani. In agenda è previsto per le 16 l'incontro in via della Stazione a Ghedi e alle 17.30 nella biblioteca di in via Enrico Mattei 99 a Concesio.