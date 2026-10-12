Un milione di euro per il Palazzetto dello Sport di Chiari

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Il Comune di Chiari ha ottenuto un contributo a fondo perduto di un milione di euro dalla Regione Lombardia: le risorse saranno utilizzate per riqualificare, valorizzare ed efficientare dal punto di vista energetico il Palazzetto dello Sport di via SS. Trinità.

Il finanziamento

Un milione di euro per rimettere a nuovo uno degli impianti sportivi più importanti della città. È il risultato ottenuto dal Comune di Chiari grazie al recente scorrimento della graduatoria relativa alla Linea A del «Bando SEED», promosso da Regione Lombardia. L’Amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Zotti è infatti riuscita a intercettare un contributo economico a fondo perduto che consentirà di finanziare un intervento significativo sul Palazzetto dello Sport di via SS. Trinità. Il provvedimento si inserisce in una misura regionale che ha previsto uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro destinato a sostenere progetti di sviluppo e riqualificazione sul territorio lombardo. A premiare il progetto presentato dal Comune clarense è stata la qualità della proposta elaborata dall’ente, che ha consentito a Chiari di rientrare tra i beneficiari delle risorse.

Il palazzetto al centro

Il finanziamento sarà destinato interamente alla riqualificazione del Palazzetto dello Sport. L’obiettivo è intervenire sull’impianto per renderlo più moderno, sicuro ed efficiente, con particolare attenzione anche all’aspetto energetico. L’opera assume un’importanza particolare per la comunità clarense, considerando il ruolo che la struttura riveste per le numerose società sportive del territorio e per le attività che quotidianamente coinvolgono atleti, famiglie e associazioni. L’intervento permetterà quindi di valorizzare uno spazio destinato non soltanto alla pratica sportiva, ma anche alla socialità e alla vita della comunità. La riqualificazione consentirà di restituire alla cittadinanza una struttura adeguata alle esigenze attuali, con un impianto più efficiente sotto il profilo dei consumi e maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale.

Il lavoro dell’Amministrazione

Il risultato è anche il frutto del lavoro di progettazione portato avanti dall’Amministrazione Zotti insieme agli uffici comunali. Un’attività definita attenta e meticolosa, che ha permesso all’ente di cogliere un’importante opportunità di finanziamento esterno.

L’ottenimento del contributo rappresenta infatti una risorsa significativa anche sul piano economico: poter contare su un milione di euro di fondi regionali permette di sostenere un’opera di rilievo senza gravare esclusivamente sulle disponibilità del bilancio municipale. Per l’Amministrazione, il finanziamento si inserisce in una strategia più ampia orientata allo sviluppo e all’ammodernamento della città, con l’obiettivo di rendere Chiari sempre più attrattiva, efficiente e capace di intercettare tempestivamente le opportunità offerte dai bandi pubblici. Un investimento che guarda quindi al presente, ma anche al futuro della comunità e delle sue strutture sportive.