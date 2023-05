Trenzano verso la riconferma anche se sofferta.

Riconferma, annunciata per la maggioranza, ma sofferta. Testa a testa nei 5 seggi suddivisi in Trenzano e Cossirano. Forte, troppo forte il gap nel seggio 1 in paese e nel seggio 4 nella frazione, dove Spalenza e i suoi quasi doppiano Metelli.

Un lungo testa a testa

Sarà invece lungo il testa a testa per i consiglieri che portano casacca Futuro Adesso. Si aspettano i dati definitivi. Ma Futuro Adesso resta “presente” anche dall’esito delle urne.