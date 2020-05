La lista civica guidata dal capogruppo Giordano Lanzanova ha avanzato delle proposte.

Sostegno alle attività: Urago futura scrive al sindaco

In questo periodo di emergenza sanitaria, a differenza di altri paesi, a Urago non ci sono state polemiche politiche plateali. E ora il capogruppo di Urago futura, Giordano Lanzanova, senza fare polemiche ha scritto al sindaco Gianluigi Brugali. Tra le proposte avanzate c’è quella di istituire un Fondo emergenza per le attività economiche. Ma non solo, per le attività commerciali è stato proposto un taglio del 25%.

Tari e occupazione del suolo pubblico

Il gruppo di minoranza ha anche avanzato altre proposte. Per quanto concerne la Tari, la tassa sui rifiuti, hanno chiesto uno “sconto” del 30% su tutte le attività. Ma non solo, è stato chiesto al sindaco di annullare la tassa (per tutto il 2020) sui plateatici per bar e ristoranti. Infine, Urago futura ha proposto il taglio del canone per l’occupazione di suolo pubblico per gli ambulanti.