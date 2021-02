Sgombero dei plateatici dal centro, Orzinuovi frena gli assembramenti.

Nuova ordinanza per il comune di Orzinuovi, che vuole tutelarsi in virtù dell’aumento dei contagi nel bresciano. Il comune ha disposto lo sgombero dei plateatici di Piazza Vittorio Emanuele II, via Roma, via Cavour, via Dante. Tutte le attività economiche che si affacciano sulle vie sopracitate devono provvedere al più presto allo sgombero di qualsiasi oggettistica, dalle fioriere ai tavolini passando per sedie e posacenere. Questo per non consentire la sosta e la possibilità di creare assembramenti nelle vie del centro e prevenire così un nuovo aumento dei contagi come accaduto in diversi comuni limitrofi. E’ stato inoltre imposto ai cittadini il divieto di consumare a meno di dieci metri dalle attività economiche sopracitate, con lo scopo di non creare intralcio e assembramenti.

Alla Polizia Locale e ai Carabinieri di Orzinuovi il compito di vigilare sul rispetto della nuova urgente ordinanza.