Raccolta firme per riaprire la Posta di Pilzone d’Iseo

L'Amministrazione comunale unitamente al Comitato di Frazione di Pilzone hanno organizzato una raccolta firme per la riapertura dell'Ufficio postale.

L’Ufficio postale è ancora chiuso da quando è scattata l’emergenza Covid-19 e la raccolta firme, indirizzata al Prefetto di Brescia Attilio Visconti, ha lo scopo di insistere per affrettarne la riapertura. “Purtroppo nonostante le sollecitazioni fatte dal Comune a Poste Italiane il servizio non è ancora stato riattivato. Il Comune ha anche contattato la Prefettura, che ha invitato il sindaco Ghitti a un incontro previsto per il 14 luglio in cui il primo cittadino consegnerà le firme che avremo raccolto” ha spiegato Simone Archetti, consigliere comunale pilzonese.

