Primo Bocchi candidato sindaco della lista "Impegno Civico Lograto".

La coalizione composta dalla lista civica “Impegno Civico Lograto” e dal circolo di “Fratelli d’Italia Lograto” ha scelto il nome di Primo Bocchi per la carica di “Primo cittadino” alle prossime elezioni amministrative del 9 giugno 2024.

Una proposta che si pone l’obiettivo di intercettare sia il mondo civico che il mondo politico, oltre che le migliori energie della società civile presenti sul territorio. Primo Bocchi classe 1961, logratese doc dalla nascita, diplomato e coniugato con sei splendidi figli. Manager, già imprenditore sul territorio comunale oggi è un consulente come analista di processo ed innovation Manager volto all’efficientamento produttivo in aziende manifatturiere. Si è avvicinato alla politica amministrativa per offrire una valida alternativa alla sinistra. Le passioni più importanti sono i motori, lo sport, il volontariato, caccia e pesca, la tecnologia e l’associazionismo. Bocchi ringrazia i membri del comitato per averlo scelto alla guida di una lista che ha l’obiettivo di rappresentare tutto l’elettorato che non si riconosce nell’esperienza del centro-sinistra e che offre alla cittadinanza discontinuità rispetto all’ultima Amministrazione. Lo stesso candidato sottolinea come questo progetto nasca dalla voglia di cambiamento che si respira in paese. Le porte saranno aperte a tutti coloro i quali decideranno di mettersi a disposizione del bene comune. La lista unisce il mondo civico locale al primo partito l’Italia, con un mix tra candidati d’esperienza e giovani che vogliono cambiare Lograto. Nelle prossime settimane verrà organizzata la conferenza stampa per presentare il candidato sindaco, la squadra e i punti principali del programma elettorale.

